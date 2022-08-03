老伯圖書館公然上色情網　家長斥職員無視投訴：點放心小朋友喺度

炎炎夏日，到圖書館借書閱讀是不少家庭的避暑活動，不過有家長就發現，有老伯在香港中央圖書館使用公共電腦瀏覽色情網站，更公然觀看成人影片。該家長怒指，曾多次向職員投訴，惟相關情況一直沒有改善，直言難以放心讓子女留在圖書館看書。



有家長指有老伯在香港中央圖書館使用公共電腦瀏覽色情網站，更公然觀看成人影片，他曾多次向職員投訴，惟相關情況一直沒有改善。（fb「公務員secrets」圖片）

「我要投訴！」該名家長於facebook專頁「公務員secrets」發文，指1名老伯每天也在香港中央圖書館使用公共電腦瀏覽成人網站，更公然選擇色情影片準備「欣賞」。樓主指出，曾多次就情況向館內職員反映，不過「投訴咗咁多次都仲係俾佢照用」，狠批「我點放心小朋友喺呢到休閒？」

帖文引來網民討論，不少人對政府公用電腦未有封鎖色情網站感驚訝，「點解唔block（封鎖），上過呢啲網都會有病毒啦！其他人再用咪好大件事」、「私人公司都識block咸網，反而政府唔識，會唔會係有人要睇所以唔畀block」。亦有人指曾在其他公共圖書館遇上類似情況，「冇用㗎，我好多年之前喺圖書館度做資料整理，大埔圖書館都有好多咸濕阿伯喺度睇四仔，館長都係叫我哋唔好搞佢哋，除非佢做再過份嘅嘢」。

不少人對政府公用電腦未有封鎖色情網站感驚訝，亦有人指曾在其他公共圖書館遇上類似情況。（資料圖片／鄭子峰攝）

根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第12A條，任何人不論是否為了獲取報酬，均不得參與、提供或管理任何不雅、淫褻、令人反感或令人厭惡的公開真人表演，包括全部或部分由人或眾人演出的戲劇、節目、展覽、表演、娛樂、演出、陳列或其他種類的表演。若在公眾地方觀看色情影片，令他人感到不安，或會構成「構成在公眾地方行為不檢」罪名，一經定罪可處罰款2.5萬元及監禁1年。