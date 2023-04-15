小學生圖書館踩梳化　家長大聲傾計　網民發帖公審1原因反捱轟

去圖書館要保持肅靜！有網民日前去公共圖書館，遇到2名媽媽帶着幾個小學女生，小妹妹將鞋踩到梳化上，媽媽看到沒阻止之餘，更全程放聲說話騷擾其他人。附近家長刻意咳兩聲禮貌示意，希望她們安靜，但被無視，樓主氣得大數那群母女的4宗罪，事後又向發「咳聲」家長笑言，「你唔好斯文，下次直接叫人靜啲啦」。未料帖文公審不成被炮轟，許多人批評事主應該自己開聲或者叫職員阻止，「自己都唔敢出聲啦，做乜要人哋大聲啲」。



樓主日前到圖書館，遇到2名媽媽猜帶住幾個小學女生，但相關家長容許女孩著鞋踩梳化，還放聲說話。（示意圖／資料圖片）

樓主投稿至facebook群組「生仔要考牌系列」，指他趁公眾假期去圖書館，在成人區的長梳化位置，見到有個小學女生在看書，「旁邊有2個阿媽吱吱喳喳吹水，聲浪足以令我坐附近都清楚聽到佢哋講緊咩」。

樓主指附近有另一家長咳了兩聲，「我估係示意佢哋要靜一靜，佢哋望咗一望，冇理，又繼續吹水」。後來其中一名女學生穿着鞋踩上梳化，她的媽媽看到，但沒有阻止。2名媽媽中途曾出去，回來時聊着天，聲量之大疑附近的人都清晰聽到，她們問幾個小學生「夜晚去邊玩」、「圖書證係咪只可借8本書」。

樓主看到坐在旁邊的家長「皺晒眉頭」，似是難忍2名媽媽放聲說話。他也提出4點批評，「第一、呢度係圖書館，唔係Café，吹水去Café啦」、「第二、呢度係圖書館，唔係你屋企，鍾意著鞋踩梳化的話，唔該你返屋企隨便做」、「第三、唔知可以借幾多本書的話，你可以問職員，唔好大大聲問幾次」、「第四、呢度係（成人）圖書館，你同小朋友上來，唔該靜啲啦！唔知你哋係咪好少來，連借幾多本書都唔知，或者以為自己好細聲，其實喺圖書館內好應聲」。

樓主指有家長也不滿媽媽們聲浪太大，「咳」了兩聲示意，但2名媽媽懶理。（示意圖／資料圖片）

最後那群母女拉隊離開，樓主忍不住問旁邊的家長：「係咪覺得佢哋好大聲？」家長稱他的確是咳兩聲示意，「不過對方以為我中Covid咁樣」。樓主笑言「你唔好咁斯文，下次直接叫人靜啲啦」，而家長又稱會叫職員清潔梳化，惟樓主覺得應該是那名媽媽來抹才對。

樓主本想以帖文批評相關母女，沒料竟惹來炮轟，雖有網民認為圖書館職員應開聲勸阻，但以為樓主有出聲表達意見，沒想到他最後什麼都沒做，「淨係夠膽喺人哋走咗之後同其他家長取暖」，扮咳那位家長同你一唱一和的話，應該可以制止場面」，「人哋走咗，你化身正義有X用？」。

網民最看不過眼的是，樓主自己不願開口卻「叫人唔好咁斯文」，「咁你又做乜？你啞㗎？」、「樓主自己都唔敢出聲啦，做乜要人哋大聲啲，起碼人哋扮咳去提示，樓主你連怒睥都無喎」、「咁你哋又唔出聲Ｘ佢哋？」、「你數咁多1234做乜，即場叫職員啦，隔離師奶都識咳兩聲表下態」。

（facebook群組「生仔要考牌系列」）