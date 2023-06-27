淘寶買$200鞋櫃要$300運費　買家想退貨又唔願付退款　網民批西客

網購除了要注意貨物價格，運費也是容易「中伏」的範疇。有網民於淘寶網買了價值200元的鞋櫃，可是落單後才得知運送至集運倉需付300元。他感到後悔，直言「𠵱家唔想要」，惟退貨也需付150元運費，於是發文問網民應如何是好。不少網民也批評樓主未有想清楚便下單，勸他照付運費「買個教訓」，亦有人直斥他因不想付運費而打算棄單是不負責任的行為。



有網民於淘寶網買了價值200元的鞋櫃，可是落單後才得知運送至集運倉需付300元。感到後悔直言「𠵱家唔想要」，同時也不願支付150元退貨運費。（資料圖片）

該網民日前於facebook群組「淘寶開心share」發文，指於淘寶網購入1個價值200元的鞋櫃，可是當鞋櫃被送到集運倉時，他才得知須繳付300元運費，即未送抵香港已須付約500元，而且運費比鞋櫃本身價格更貴。樓主頓感後悔，一度想過向賣家退貨及退款，不過對方亦要求收取150元運輸費用，令樓主不知如何是好，只能發文求助：「𠵱家唔想要有乜好解決方法？」

帖文引起網民討論，不少人認為樓主購物前未有了解清楚運費便下單屬個人疏忽，無論將鞋櫃運至香港或選擇退貨，亦只能「硬食」運費作為教訓，「明顯計體積重。咁嘅情況，你唔要貨唔見$200，退返去唔見$150，運落嚟雖然$300，但有得用，要睇你幾鍾意佢喇！當買教訓買經驗」、「其實你買之前係咪應該了解咗包裝體積同重量先，然後再比較一下邊間快遞平啲呢」、「畀150嘅學費，定係畀500要件貨，自己諗了」。

不少網民也批評樓主未有想清楚便下單，勸他照付運費「買個教訓」，亦有人直斥他因不想付運費而打算棄單是不負責任的行為。（資料圖片）

亦有網民批評，樓主因300元運費便有棄單念頭是不負責任，更有可能影響部分賣家對香港人的印象，令對方拒絕與港人交易，「呢啲咪輸打贏要囉，點解有好多物件淘寶唔送香港/香港唔發貨，睇完呢個post真係唔使問點解㗎」、「唔好丟晒我哋香港人個面！唔係以後都無店家會做我哋生意」、「個個都走單只會玩死個場」、「退貨，之後請你唔好再淘寶，費事你搞到淘寶啲賣家以後唔出貨畀香港人」。