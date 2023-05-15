淘寶買$179周大福珍珠耳環　港女揭假貨獲退款　網民嘲：咁都上當

淘寶出名甚麼都可以買，有網民指最近花了159元人民幣（約179港元），於淘寶網購買聲稱是珠寶商周大福出品的18K金珍珠耳環，但收貨後即揭發其實是假貨，於是向客服要求退款，給果不需5分鐘即成功獲得款項。樓主直言感到非常驚喜，但不少網民反而嘲笑她當初竟上當，「點解你會覺得呢個價可以買到真嘢」、「一睇就知假啦」。



樓主稱在淘寶網站花了159人民幣（約179港元）購買一對聲稱是周大福品牌的18K金珍珠耳環。（Facebook群組「淘寶開心share」圖片）

該網民最近於Facebook群組「淘寶開心share」分享相片，稱在淘寶網站花了159元人民幣（約179港元），購買了一對聲稱是周大福出品的18K金珍珠耳環。相中可見，無論耳環盒、紙袋均為與周大福品牌相似的紅色包裝，上面印有品牌中英文名稱，亦有來自「中圳國檢珠寶檢測中心」的合格鑒定證書，而收據也列明耳環原價為588元人民幣（約663港元）。

樓主稱，收貨後發現耳環竟用上假珍珠，瞬間變成「豬耳繩」，於是即時向淘寶網站的客服直接表明要求退款，結果不需5分鐘便獲全數退回，而貨品也很快從店家下架。

樓主指對於店方的效率感到驚喜又開心，但不少網民卻嘲諷她竟以為能在淘寶買到「荀貨」，揶揄「邊有咁大隻蛤乸隨街跳」、「你應該拎去香港周大福驗真身」、「百幾蚊買到18K金，咁你都信真」、「張證書其實都可以係假」、「點解唔喺香港買」、「明明成件事好X，但po上嚟話畀人聽自己好醒」。

（Facebook群組「淘寶開心share」）