女子入𨋢香水味勁濃烈　港男稱想嘔　網民分享臭味炸彈：臭狐加…

升降機關門後就是密閉空閉，一旦傳出異味，機廂內人士很難避得過。有港男分享難受經驗，指早上乘搭升降機期間，有1名陌生女子入𨋢，頓時「俗氣香水味充斥」，直言想嘔。帖文引來網民「分甘同味」細數難頂異味，有人表示公司同事的「香水味都係好濃烈，好難頂」，但有人則指「夏天臭汗味仲難受」，不過有網民提出有一種氣味比香水味和臭汗味更嚴重，「臭汗加香水係炸彈」，當中更有網民憶述當年遇到的誇張反應，引來其他人大讚。



樓主表示，早上乘搭升降機期間有1名女子入𨋢，頓時「俗氣香水味充斥」，他不禁想嘔。（Getty Images）

樓主在facebook群組「將軍澳主場」發文表示，「早上搭𨋢，女人入（𨋢），俗氣香水味充斥」，更以emoji表達自己想嘔。帖文引來不少過來人留言「圍爐」，「有個同事佢啲香水味都係好濃烈，好難頂，每日聞到陣味，就已經知道佢返咗嚟…連佢行過走廊，啲味都會留低一陣」、「香水會愈噴愈勁，自己習慣咗個味」。

樓主聞到女子濃烈香水味後形容想嘔。（Getty Images）

有網民則指出其他氣味同樣難頂，「其實夏天男士嘅臭汗味仲難受」、「講到女人冇臭汗咁…公平啲好，一樣咁臭」，甚至有人二選一，「不嗅香水味，那就臭狐味，選！」、「有時狐味加香水味…走先啦，係咁先啦…下次唔好啦」，更有網民提出「臭汗加香水係炸彈」。

有網民分享過去經歷，更指曾經遇到有人提出反制措施，「有個阿叔問『邊個晨早噴殺蟲水』之後個女仔勁無奈」，這段留言引來其他網民形容「好正」、「笑死我」。