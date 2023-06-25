坐關愛座被阿伯暗諷：我過65歲都唔坐　男子嘆「有吉位也不能坐」

關愛座原意是方便有需要人士乘搭公共交通工具，惟近年關愛座逐漸變成「批鬥座」，不少人即使身體不適，也情願站在車廂內。1名男子早前在社交平台發文，表示晚上乘搭港鐵時坐在關愛座，竟遇上1名年長男子冷嘲熱諷，對同行女子說「我已過65歲都唔會坐」。為免口角，樓主當下沒有回應，但他事後不禁在帖文大嘆「批鬥座就算有吉位，也不能坐」。



1名男子在社交平台發文，表示上周五（16日）晚上乘搭港鐵時坐在關愛座，遇上1名年長男子冷嘲熱諷，讓他大感無奈。（facebook圖片）

該名男事主上周六（17日）於facebook群組「上水人大聯盟」發文，表示上周五晚上乘搭港鐵期間，坐在關愛座，未料遭1名年長男子冷嘲熱諷，對同行女子表示「我已過65歲都唔會坐（關愛座）」。為免發生衝突，事主只好「裝聾不聞」，惟對方其後仍繼續「單單打打」，如同想挑起戰線。不過，事主沒有回應，並指「回應等同理虧？那有咁蠢」。

事主在文中續指，「其實任何男人都罹患前列腺神經陣痛」，故必須找位置坐才能舒緩疼痛，惟想不到即使關愛座空空如也，他也不能坐在該座位，直呼「那種恥痛係男人最痛！」。

帖文引來網民熱議，不少對樓主的遭遇身同感受，更認為自設立關愛座後，相關爭執事件從未間斷，倒不如直接取消關愛座，「呢啲批鬥椅，應取消」、「試過同行朋友腳痛，我叫佢坐關愛座，佢都怕俾人講唔敢坐」。另外，也有網民大讚樓主的冷靜應對，留言指「做得好好！有EQ！」、「關愛座嘅原意係讓座畀有需要人士，其實邊個坐都得，冇分話邊個打邊個，個個都喺到扭曲晒個作用，嗰啲人要做小丑就由佢，做得好啊樓主」。