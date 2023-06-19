後生女坐關愛座放袋佔位累乘客勁逼　港男公審不獲撐　原因係...

乘搭公共交通工具時，理應要互諒互讓，不過日前有搭乘港鐵的男子看見2名年輕女生不但坐於關愛座上，且同時放置2大袋購物袋佔了部份坐位，以致同一排座位的其他乘客坐得非常擠迫，港男看不過眼便拍照公審女生，更嘲「個袋都攰，點都要畀返個位佢坐下嘅！」。有網民批評2名女生的行為自私和缺乏同理心；不過更多人為她們平反，因為仔細看圖，就知道她們放置的購物袋仍坐於其座位範圍，反而是身旁女乘客疑似勉強就座，才會造成看似擠迫的畫面。



2名年輕女生坐在關愛座，且同時放置了2個袋購物袋在座位上，以致身旁乘客坐得非常擠迫。有港男拍照公審女生，但網民為她們平反。（FB「上水人大聯盟」圖片）

該港男在Facebook「上水人大聯盟」群組發帖，諷刺地指「個袋都攰，點都要畀返個位佢坐下嘅！」。從其上載的照片可見，於港鐵東鐵綫某節車廂內，有2名年輕女生坐在關愛座，身旁同時放置2個購物袋，看似霸佔到部分座位，以致左邊另外4名乘客坐得非常擠迫，甚至有1名女乘客半個身都凸出座位外。

有網民指責2名女生缺乏同理心，「連關愛座也坐下，十分無品」、「做人唔應該咁自私」、「大佬見到旁邊迫到咩咁，就放大髀或地下，死物比人重要？」。惟有留言就認為現時公審風氣不要得，「優先座設計目的係禮讓行動不便嘅老人，孕婦，但如果附近無呢啲角色存在，讓一般乘客坐都係正路無問題，點解要拍圖Po Group呢？」。

不過仔細看照片，相片應該為5人座位，2名女生雖然在座位放置購物袋，但她們並沒有越過個人座位範圍，有網民指出「好似無霸多咗位，有時坐嘅人瘦就可以有位擺下袋」、「人哋2個人2個袋，放咗落自己同朋友之間」、「5人座，佢擺地下你都坐唔到啦」；更懷疑樓主錯判公審對象，「你望清楚先，5座位，係中間大媽逼埋落去」。

（FB「上水人大聯盟」）