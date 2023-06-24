男友行蹤變鬼祟　女生跟蹤驚揭偷食閨密媽媽　網民猜內情更暗黑

「阿姨，我不想努力了」真的會在現實中上演！台灣有女生於網上發文分享傷心情史，稱與前男友是大學同學，畢業後踏進社會工作後，前男友開始變得不一樣，行蹤變得鬼祟，時常找不到人，手機還開始設密碼，種種轉變令她覺得有可疑，便決定要暗裏跟蹤調查內情，沒想到竟發現前男友竟偷搭上樓主閨密的媽媽，讓他十分心碎。有網民猜測事件可能更暗黑，懷疑樓主閨密亦與其前男友亦有一腿，「會不會大小通吃」？



台灣有女生於網上發文分享一段傷心情史，她與前男友是大學同學，畢業後前男友行蹤變得鬼祟，有次她決定跟蹤，沒想到竟發現前男友偷搭上她閨密的媽媽。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該女生於「匿名公社」發文，指出與前男友是大學同學，他們有幾個很要好的同學，一直到畢業後都時常約聚餐見面，其中有個女同學和她特別要好，大學時就住在同一宿舍，還一起進同一間公司，她一直當對方是最好的閨密。

惟畢業後，她與前男友的愛情路悄悄出現轉變。女生說，進公司第一年，她就發現前男友行蹤很鬼祟，時常找不到人，後來連手機都開始設密碼，她向閨密傾訴，對方卻只是淡淡回應，似是想避開話題。

女生崩潰道，「「我看到前男友出了校門搭上閨密媽媽的車子，一直以來我以為劈腿對象會是閨密，結果那個對象居然是閨密的媽媽」。（《向西聞記新春SP：阿姨！我不想努力了！》劇照）

女生漸漸開始有警戒心，有次終於忍不住跟蹤前男友，利用公司派她外出工作的空閒時間，去前男友實習的學校，「想看看會不會抓到些什麼」。沒料到真的找到前男友偷食的證據，而且對象還是閨密的媽媽，「我看到前男友出了校門搭上閨密媽媽的車子，一直以來我以為劈腿對象會是閨密，結果那個對象居然是閨密的媽媽，他們一起吃飯，然後進了汽車旅館」。女生揭發真相頓感崩潰，除提出分手，還從此不再跟大學同學聯絡，亦從公司離職。她嘆道，即使現時事情已過了1年，「我還是放不下心裏的疙瘩」。

帖文引起熱議，有網民留言揶揄，「阿姨我不想努力了！」、「前男友懂玩」，有人更猜測事件不只樓主看到的，從閨密的反應懷疑她與樓主的前男友亦有一腿，「會不會大小通吃」？有人則認為未必如此暗黑，可能是閨密發現了但無法開口，「閨密感覺心理陰影也很大」。有網民安慰和勉勵樓主要看開點，「丢了就好，沒事了」、「沒有什麼放不下的，他只是不想努力了，看開一點好嗎？」。