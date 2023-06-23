獅子圍著河馬屍體淡定開餐　牠突然一招反擊「自爆」獅群全嚇傻

非洲一群獅子在大啖分食一隻河馬，沒想到已經氣絕的河馬即使死了仍給予獅群最後的逆襲，令目擊者莞爾又吃驚。



法律專家霍區伯格（Heike Hochberger）兩年前和嚮導朋友到中非尚比亞的南盧安瓜國家公園（South Luangwa National Park）觀光，蹲了17天才終於捕捉到獅子的身影，接著就看到令人吃驚的一幕。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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霍區伯格早上看到一群獅子在潟湖裡休息，下午她們驅車想再去賞獅，這次多了一隻四腳朝天的死亡河馬，獅子們想吃又有點害怕，忌憚湖裡有鱷魚，這時其中一隻起了頭下水，其他同伴也接二連三跟進大啖午餐。

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當獅群吃到一半，突然河馬發出一個爆炸性聲響，也有點像槍聲，伴隨著屍體噴出水柱，讓進食的獅子嚇了一跳，雄獅的鬃毛也被噴溼，當下牠一臉懵，可能沒料到獵物已死怎還會有動作。

霍區伯格表示當動物死亡屍體會膨脹並充滿氣體，當獅子咬破表皮，就像刺破氣球一樣讓氣噴出。她大讚這一幕非常難得罕見，是這幾年來拜訪野生動物園從未見過的景象。

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