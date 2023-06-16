海洋公園鯊魚反肚沉水底！遊客狂問死了嗎？告示牌揭爆笑真相

論遊客心理陰影面積！海洋公園的直紋貓鯊（Pyjama Shark）被遊客發現翻肚仰躺一動也不動，整條沉入水缸底部完全沒有任何反應，不少遊客以為直紋貓鯊死了，嚇得趕緊向園方通報，結果園方竟因為不堪其擾貼出了告示，揭開這條「死掉貓鯊」的爆笑真相。



菲律賓一名網友「_efhraim」於6月1號在Tiktok上貼出一段影片，日前他到海洋公園觀光時，看到水缸裡面一條直紋貓鯊翻肚仰躺完全不動，就這樣沉入水缸缸底，仔細觀察牠是否還有生命跡象的時候發現牠連呼吸都沒有，嚇得趕緊向園方通報。（點圖放大看相關畫面👇👇👇）

沒想到園方早就因為不堪其擾，特地在直紋貓鯊展示區的水缸內貼了一塊告示牌，上面寫著「這條直紋貓鯊不是死了，只是在睡覺」，這才讓菲律賓來的觀光客解除誤會。

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影片曝光後吸引百萬網友觀看，網友留言表示「不仔細看真的會以為水族館幹嘛展示一條死鯊魚，原來只是睡死了」、「直紋貓鯊的名字「睡衣鯊（Pyjama Shark）」果然跟本鯊很符合」、「園方應該是被太多觀光客投訴才會特地立一塊告示牌，不想再派人解釋了」。

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