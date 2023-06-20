扮暴龍落水向220kg巨鱷挑機！近距離接觸影片嚇窒人 園方揭苦衷
撰文：聯合新聞網
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鱷魚兇猛加上咬合力驚人，通常都會與牠保持距離，然而有動物園員工扮成暴龍，和一條巨鱷近距離互動餵食，畫面令人捏把冷汗。
外媒報導，美國科羅拉多州的科羅拉多鱷魚爬蟲公園（Colorado Gators Reptile Park）養了一隻鱷魚莫里斯（Morris），莫里斯重達500磅（約226公斤），但不是很愛動有些過重，園方為了幫牠消耗更多熱量，出了一個險招。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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園方派出員工傑森（Jason McDonald）穿上暴龍布偶裝，帶著食物「下海」去逗弄莫里斯，只見傑森除了站在岸上拿魚引誘，甚至跑到水中在牠面前晃來晃去，將恐龍的頭湊近莫里斯，以及大膽伸手碰觸，只為了引起牠一點反應。
傑森強調此舉並不是在挑釁莫里斯，而是試圖讓牠「為了食物動起來」，多少消耗一點卡路里，因為牠實在太胖了。
傑森坦承非常緊張，而且穿著布偶裝，呼吸吐出的霧氣讓他看不太清楚外面，他還自嘲雖然自己反應很快，但如果鱷魚蹦出水面追他可就不好過了。幸好莫里斯是受過訓練的電影明星，曾在多部好萊塢電影出演。
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