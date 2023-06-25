便急遇塞車！女友忍15分鐘要爆咁樣大便 男生1原因稱：只能娶她

他們的愛更堅定了！台灣有男生日前載出差的女友回台北，詎料在高速公路塞車時女友卻便急，他連忙和女友聊天和播放書店風鋼琴曲幫手分散注意力，但忍了15分鐘後女友撐不住，急問有沒有大包裝紙巾，接着說對不起，「拿起伴手禮的塑膠袋…」。女友在他的新車大便後不停道歉，他當時腦子除了想起要開窗，「我好像應該娶她，否則可能會被滅口」。帖文引起哄動，但不少人竟推論出雙方「是真愛無誤」，而樓主還更新了後續。



樓主的女友在車上便急，忍了15分鐘後等不及上廁所，被逼在車上以非常方法解決。 （《怪胎》劇照）

樓主在Dcard分享事件，指女友上周到其他縣市出差，日前他開車接她回台北，「可能是一整周的工作壓力終於釋放」，女友在高速公路突然說便急。當時離休息區很遠，周五的車流又大又塞車，樓主叫女友盡量忍耐，未料只是忍了15分鐘「就告訴我她沒辦法了」。

樓主和女友聊天安撫及分散注意力，一邊將車內的音樂改成書店風格鋼琴曲，希望讓女友紓緩一下，「結果完全沒用」。女友突然問：「車上有沒有大包衛生紙。」樓主拜託她再忍10分鐘，女友道歉說真的撐不住，「拿起伴手禮的塑膠袋…」，在車上即時大便到膠袋內。

樓主不停和女友聊天，又放書店風鋼琴曲分散女友注意力。（《從天而降的一億顆星》劇照）

女友大便後不停道歉，樓主腦袋只有2個想法，第一是開窗、第二是「我好像應該娶她，否則可能會被滅口」。他大嘆剛剛才買新車，「我想以後副駕也只有她能坐了」。

網民爆笑指「她可能想在你車上做記號宣示主權」、「換成書店的鋼琴曲？你不知道逛書店也會想大便嗎？」、「15分鐘很久欸」。不少人認為兩人感情已昇華，「是真愛，女生要在男生面前排洩那要多大的勇氣」、「反過來想，如果你連這種事情都能接受，那你們生活中還會有什麼摩擦是無法接受的呢？」、「香車配美人，娶回家了」、「新車還會有很多台，良緣可能就只有這一段」、「謝謝你 知道要怎麼讓男友娶我了」。

樓主稱女友完事後不停道歉，友人提起手信的膠袋時，馬上感受到她投以「炙熱又冰冷的目光」。（《誰是被害者》劇照）

帖文引起哄動，樓主更新後續指，2人到達住處後，他叫女友馬上洗澡，然後馬上開車到附近洗車店，「老闆聽完始未，請我至少給他一天時間處理」。他坐巴士回家，2人一同吃那盒手信，「五味雜陳的一起吃完那盒食物」，隔天朋友來家，興奮說有買過那盒手信，隨口問：「這家的提袋很美欸，你們沒留喔？」

樓主沒有說話，想起那個膠袋的確精美又厚實，「一瞬間，我感受到女友炙熱又冰冷的目光， 打在我的臉上、頭上、背脊上」，他告訴朋友袋子破掉所以丟了。

（Dcard）