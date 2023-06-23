港女端午節上男友家　食糉1幕崩潰揭對方是媽寶：真係接受唔到

在剛過去的端午節大家有否吃糉應節呢？有港女指端午節當日去了男友家吃飯，順道帶上外婆親手包的糉，不料卻看見男友將糉「拆咗啲葉，落水煮」，揭發他過往一直都是媽媽用碗盛着準備好再端給他吃，驚訝男友是「媽寶」，「太過無生活常識」。可惜大多網民認為1年才吃1次的糉，不知怎樣吃亦情有可原，反過來質疑樓主為人難相處，不是稱職女友，「教佢一句連埋葉蒸好難咩？」、「佢第一次唔識你就咁，係咪太Harsh」。



有港女端午節去男友家吃飯，順道帶同外婆親手包的糉給對方享用，不料卻看見他將糉「拆咗啲葉，落水煮」，揭發伯母過往會用碗盛着準備好再端給他吃，故於網上公審男友「媽寶」。（《BB來了》劇照）

樓主在Dcard以「我男朋友連糉都唔識食」為題發帖，指其外婆今年有親手包糉，所以端午節當日便順道拿去男友家和對方分享。不料她讓男友去翻熱糉時，對方竟然「拆咗啲葉，落水煮」，由於不敢直斥其非，故婉轉詢問對方以前是怎樣吃糉，得到回覆卻是伯母每次都用碗盛着再拿給他，驚訝對方是「媽寶」，認為男友嚴重缺乏生活常識，「我真係有小小接受唔到」，更擔憂往後日子需要像母親般照顧男友。

樓主對男友多年來都倚賴母親以致不懂吃糉感不滿，更質疑對方缺乏生活常識，「我真係有小小接受唔到」。（資料圖片／示意圖）

樓主公審男友不懂吃糉是媽寶卻不獲網民同意，「佢阿媽只不過比較貼心，順手幫佢拆埋裝落碗」、「又唔係成日食，唔識整有幾出奇」、「我唔食糉，所以都無留意糉要點食」；更質疑樓主為人難相處，另一半有疑難不是教導而是選擇公審，「教佢一句連埋葉蒸好難咩？」、「個個一生出嚟就識跑咩」、「佢第一次唔識你就咁，係咪太Harsh」、「如果我見到女朋友係咁我會覺得好好笑同埋會慢慢教佢，唔會放上嚟公審，因為我着緊佢」。

惟有人指出不會吃糉看似小事，但確實是基本常識，「係咪得我覺得呢個都係常識之一」、「我間幼稚園會教下呢啲嘢…即係幼稚園小朋友都有機會知道糭係連葉落水煮」、「無常識唔會影響啲咩嘅，就物以類聚，畀人笑下囉」、「成年人無生活小常識係差咗啲」；亦笑問「拆葉落水煮咪變咗煲粥？」。

（Dcard）