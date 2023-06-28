外遊後揭男友約炮　翌日短訊：噚晚搞到好攰　港女分手後反想箍煲

在感情關係中，如此卑躬屈膝真的好嗎？有港女最近1名連登討論區發文，表示與男友交往4個月，在今年5月她與其他朋友旅行，未料回來後發現在自己出發第3天，男友已經與另1名女子約炮，而在發生關係翌日，還發短訊指「搭巴士企企下仆咗喺度，噚晚搞到好攰」。樓主登時情緒崩潰，詎料男方1句「Sorry」即非常爽快地答應分手，而且把她封鎖了。樓主直斥對方毫無悔意，完全沒有挽留，但內心仍盼望對方能道歉，又坦言自己仍有衝動想主動找男方商談，又稱「我真係好鍾意佢」。網民對樓主的反應卻不表認同，勸他斷決放下感情。



有港女在討論區發文，表示與其他朋友離港旅行，未料回來後發現男友竟與另1名女子出軌。（《夫妻的世界》劇照）

該名女子在連登討論區以「男朋友喺我同朋友去旅行期間出軌」發文，表示她今年5月與朋友旅行，不料回港後發現男友在她出發後第3天，便有女子約他發生性關係，翌日還發傳短訊稱「搭巴士企企下仆咗喺度，噚晚搞到好攰」。

樓主在看到相關短訊後不禁崩潰痛哭，當她與男友「攤牌」後，對方卻爽快地接受分手，更反過來怪責樓主偷看其電腦，其後又直接把她封鎖。樓主不解為何男友竟毫無悔意，便以另一應用程式大罵對方，又質問「點解可以一啲挽留都冇」，而男方僅指該段感情已出現裂痕，再挽留也沒有用。

樓主坦言仍深愛着男友，「如果佢畀我嘅反應，唔係一啲悔意都冇，而係認錯同埋真心道歉，我真係會原諒佢」，更指自己仍有主動找對方的衝動，「好想去搵佢，當面同佢傾下」。

男方接受分手後即把樓主封鎖，樓主稱不解對方為何毫無悔意，無奈自己仍非常掛念對方。（《IT狗》劇照）

其他朋友均勸樓主早日放手，但她仍心存一絲希望，「如果我選擇原諒，佢會唔會都願意對呢段感情重新投入多一次？」。帖文引來其他網民熱議，不少人紛紛勸樓主放下該段感情，「快啲move on啦， 過幾個星期妳自己睇返今日打過嘅嘢都會覺得自己戇X」、「四個月都已經出軌，嘥氣」、「聽我講， 時間耐咗 開始咗新一段感情 就會發現而家咁樣諗係好傻」、「就算一齊返，妳都唔會再信佢」。