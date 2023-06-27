驚！「無言老師」遺體腐爛兼遭老鼠啃食　員工提意見竟收3顆頭顱

向老闆反映內部問題和提出建議，竟會招來恐怖威嚇？美國有一個非牟利組織專門接收和轉贈「無言老師」（或稱「大體老師」）捐贈的遺體，其中1名員工發現，殮房的存放條件5年來愈來愈差，遺體不但遭到老鼠啃食，甚至出現腐爛發霉情況，有醫療機構更因遺體狀態太差而退還回來。他看不過眼如實向主管稟告情況，翌日竟收到3顆被砍下的頭顱，懷疑遭到報復恐嚇，於是向傳媒公開事件，而其任職的組織則否認指控。



殮房存放條件愈來愈差，遺體遭到老鼠啃食，甚至出現腐爛發霉情況。（Getty Images）

事件發生在美國伊利諾州的解剖贈與協會（Anatomical Gift Association），該會一直和至少8間醫學院合作，以非牟利方式轉贈捐贈者遺體，供師生作教學用途，標榜「尊重和關心捐贈者」。

37歲運輸協調員惠特利（Dale Wheatley）日前在律師的陪同下，在新聞發布會指控協會，表示在該會工作5年以來，留意到工作環境變差，多次在殮房冷凍櫃取出捐贈者遺體時，發現屍袋遭老鼠啃破，死者腳部位置甚至被吃掉，更有醫療機構退還遺體，「原因是遺體發霉和腐爛，而且有蟲」。

惠特利指，當地大學實驗室負責人曾向他抱怨，「蒼蠅在遺體上爬行，肢體含有霉菌，而且出現腐爛，有學生在研究過程中接觸遺體後生病」。惠特利鼓勵對方向協會投訴，直至本年5月23日，他忍無可忍，決定將情況告知主管，希望協會作出改善。

有員工將情況告知主管，但翌日返工見到枱面上有3顆被砍下的捐贈者遺體頭顱，令他非常困擾。（Getty Images）

不過到了翌日、即本年5月24日，惠特利上班時竟見到嚇人一幕，「見到3顆被砍下的捐贈者遺體頭顱被放到我的枱上，而且傳出臭味，令我非常困擾」。當時主管經過，惠特利即詢問為何桌上會有頭顱，對方只稱「頭顱連同遺體其他部分需要一併火化」，惠特利追問下去，對方則聲稱「不知道，這裡發生很多奇怪事情」，事件逼使他報警求助。

惠特利在記者會上更指出協會其他問題，「部分遺體遭解剖後，僅需要某個身體部位，他們一直在殮房等待縫合，等了足足3年或以上……其實要送回骨灰給家屬，但協會仍然未交還數百人的骨灰」。惠特利更指，遺體一直接受不當防腐方法，「需要先量度遺體重量，但協會沒有提供相關工具，職員需要人手判斷，所以出現誤差」。另外，他又指控協會職員移除遺體腦部後，未有正確縫合遺體。

惠特利批評，「如果遺體沒有得到妥善處理，就會糟蹋捐贈者生前心願」，更坦言為事件失眠，「無法安睡，不敢相信發生的這一切」。他希望協會改善環境，自己能早日重返工作崗位，其代表律師則表示，暫時不會採取法律行動，促請當局展開調查。協會高層事後否認相關指控，並稱經常收到狀態較差的遺體，又指處理遺體是惠特利的工作之一，他要管理殮房，確保遺體被妥善搬上貨車轉贈給醫學院。

（綜合）