乘客搭港鐵搽指甲油　小紅書女斥臭味影響他人：還如此理所當然？

乘搭公共交通工具，本應避免作出影響他人的行為。最近有女子在小紅書發文，表示早前乘搭港鐵時，竟發現有數名女乘客「一個到一個」在車廂內搽指甲油，味道濃烈，影響周遭乘客。女子在文中痛斥相關女乘客，指她們不顧車廂內還有小孩和長者，「為什麼還可以如此理所當然覺得正常？」，引來網民討論。



最近有女子在小紅書發文，表示早前乘搭港鐵時，竟發現有乘客在車廂內搽指甲油，而且非常味道濃烈，影響其他乘客。（小紅書截圖）

該名女子日前於小紅書以「為什麼要在地鐵上做這種事」為題發文，表示自己曾目睹乘客蹲坐在港鐵車廂，甚至坐在地上，但近日還是第一次看見有人在車廂內搽指甲油。她續指，本來只是見到其中一名女乘客開始搽，不料後來卻是一個接着一個，雖然對她們的技術感到佩服，但認為該行為始終會影響他人，「在地鐵上搽指甲油很影響他人耶，很臭很臭……對於鼻子敏感的人來說，真的很接受不了這種行為」。

樓主又指出，即使要在公共場合搽指甲油，也應選擇較空曠的地方，而非有小孩和老人家的封閉空間內，不解相關乘客為何如此肆無忌憚，「為什麼還可以如此理所當然覺得正常？一個接一個這樣搽，唉」。

樓主指出，即使要在公共場合搽指甲油，也應選擇較空曠的地方，而非有小孩和老人家的封閉空間內。（資料圖片）

不少網民紛紛在帖文留言，除了認同樓主稱指甲油的味道並非人人都能接受，又分享自己過去的類似經歷，表示「曾經地鐵內旁邊有人帶豆豉蒸排骨，聞到上頭」、「氣味濃度太高，就變成刺激」、「星巴克也見過女的在搽指甲油，無語了」、「我不搽指甲油，不過喜歡指甲油的味道，但公共場合還是密閉空間真的不應該」、「殘害別人的鼻子」、「有的人會敏感然後呼吸困難，我姑姑就是！真的不應該在地鐵搽」。