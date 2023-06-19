港鐵站升降機故障　乘客焗行樓梯搬重物　鬧爆職員唔幫手反遭圍插

為了保障安全，帶同行李或大型物品乘搭港鐵時應使用升降機，但若遇上壞𨋢應如何是好？有網民日前發文，指帶同放有重物的手推車乘搭港鐵到深水埗站時，才發現站內唯一的升降機因須更換零件而未能提供服務，詢問職員後對方僅表示可安排他乘車到最近的車站，令他大感不滿，直斥對方沒有解決問題，「地鐵要對於升降機使用者負責任」。帖文引來網民討論，不少人認為樓主無理取鬧，指升降機故障並非職員責任，而他亦非傷殘人士，「冇力就唔好帶啲咁重嘅行李去街」。



有網民帶同放有重物的手推車乘搭港鐵到深水埗站時，才發現站內唯一的升降機因須更換零件而未能提供服務，不滿職員僅表示可安排他乘車到就近車站。（fb「深水埗街坊會」圖片）

該網民周日（18日）於facebook群組匿名發文，表示帶同「成車重嘢」乘搭港鐵打算前往西九龍廣場，當抵達深水埗站大堂時，才發現站內唯一一部升降機由於須更換零件而暫停服務，因而「被困」在站內，「有成籃車我攞唔起，沒有升降機我自己一個人搞唔掂」。

樓主於是詢問職員有否其他前往地面出口的方法，惟對方表示只能送他到就近車站如長沙灣或荔枝角使用升降機，「職員唔肯幫，講明連輪椅升降台都唔開，一嚟就提出送我去附近地鐵站」。職員又稱不會幫樓主拿重物到地面，令他大感不滿，當場直斥：「你哋唔係幫我解決問題，收聲啦！」。

當抵達深水埗站大堂時，樓主才發現站內唯一一部升降機由於須更換零件而暫停服務，因而「被困」在站內。（fb「深水埗街坊會」圖片）

樓主最終只能找朋友到場幫忙，一同將重物經樓梯搬到地面出口，他怒斥「原來港鐵從來沒有想過有人會用升降機」，指等候友人的15分鐘內，「已經有至少20個人推手拉車、BB車、喼，話冇升降機搭表示怨言，有3位影相留低做證據」。他批評港鐵「冇提供到正常途徑上去地面」是不負責任的行為，又貼出港鐵網頁的工程進度截圖，指當中並無提及深水埗站的升降機故障情況，「唔係擺張公告嚟大晒，地鐵要對於升降機使用者負責任」。

帖文引來網民討論，不少人直斥樓主無理取鬧，認為升降機故障屬不可控制的突發情況，職員無責任提供協助，「就係因為要對升降機使用者負責，所以要維修換零件確保使用者安全，喺西客角度，我要用時冇得用就係地鐵唔啱」、「睇唔到職員有咩錯，輪椅升降台畀輪椅用，你又唔係傷殘坐輪椅，有手有腳咪自己行上去，無人叫你帶咁多嘢搭地鐵㗎喎，咁咪自己搬囉」。

樓主批評港鐵「冇提供到正常途徑上去地面」是不負責任的行為，又貼出港鐵網頁的工程進度截圖，指當中並無提及深水埗站的升降機故障情況。（fb「深水埗街坊會」圖片）

亦有人質疑樓主以港鐵作為運送貨物本身有錯在先，「樓梯咪正常途徑囉，以前無升降機嗰陣咪無途徑落站搭地鐵？地鐵本身只係運人，唔係畀客運貨用的」、「搭地鐵就包埋上落車站月台所有嘢㗎？有呢啲設施都係想方便行動不便嘅人士，唔係方便啲人運貨囉」。面對眾多批評，樓主仍堅持己見，認為責任在於港鐵，「沒有人投訴港鐵當沒有事發生，問題出現了佢的所謂解決方法都幾好笑」。