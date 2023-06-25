七人車停馬路阻塞巴士　車長勸讓路　港女登巴士大吵大鬧下場慘了

大馬路上需要互諒互讓！網上近日瘋傳一段影片，見到有七人車停泊於近安全島位置，導致巴士駛經時無法通過，九巴車長於是勸七人車司機讓路，車上2男女卻登上巴士大吵大鬧，挑釁司機及乘客，粗口橫飛明言「我哋係唔X褪㗎喇」、「我哋係停喺度啊！一係你（巴士司機）講對唔X住！」，又要求九巴車長講「唔該」。

影片引來網民熱議，批評涉事男女行為惡劣，「以為自己好型，慳啲啦！人見人憎是你哋呀！不受歡迎都係你哋呀！」、「呢對男女自己丟架都唔知！ 真係慘！」、「無家教！」。翻查資料，該影片其實於2020年10月20日拍攝，至近日被「翻炒」再廣傳，而警方事後拘捕涉案男女。



網上近日瘋傳一段，有七人車停泊馬路近安全島導致巴士駛經時無法通過，九巴車長於是勸七人車司機讓路，車上2男女卻登上巴士大吵大鬧挑釁司機及乘客。（影片截圖）

網上流傳影片長逾1分鐘，地點為何文田常盛街21號對開。影片見到，一名穿跌膊上衣、熱褲港女正在巴士上責罵車長，「我哋係唔X褪㗎喇！」，之後轉身走落巴士。這時有女乘客不滿其行為，斥責「妳而家咩事啫？」，港女於是回身再上巴士與乘客對罵，「喂，你而家係阻X住啊嘛！」，女乘客回應「而家邊個阻住啊？」，港女即發難「咁妳落車囉！」。

男女大鬧巴士過程逐格睇▼▼▼

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本身在七人車的男子見狀亦登上巴士，要求巴士司機講「唔該」兩字，「你話『可唔可以褪一褪，唔該』」，又質疑「咁大個空位都過唔到，我真係唔知點解喎」、「兩架巴士都過到，得你一個過唔到」。港女更要求司機道歉，「我哋係認真㗎喎，我哋係停喺度啊！（對住巴士司機）一係你講對唔X住」。

期間有乘客反駁男子「你揸過巴士咩？咁大個空位？」，男子表示「不如你望清楚好無啊？我頭先兩架巴士都過到」。港女則指聽到有乘客說「打XX她」，於是走到車廂中間挑釁乘客，「嚟啊，邊X個話打XX我，講啊！過嚟啊，係咪你啊？係咪你啊？收聲啦咁，X你老X！」，男子則尾隨揶揄乘客「你唔係咁有型啊？」。

男女大鬧巴士期間，車長未有作過多回應，僅致電向公司匯報事件。

網民看過影片紛紛批評男女行為。（影片截圖）

網民看過影片紛紛批評男女行為，「以為自己好型，慳啲啦！人見人憎是你哋呀！不受歡迎都係你哋呀！」、「佢兩個咁串」、「呢對男女自己丟架都唔知！ 真係慘！」、「無家教！」、「有些青年人都不知所為，不尊重他人」、「其實巴士有好多size，真心唔係前面嗰部過到後面嗰部就過到」。

翻查資料，事件其實於2020年10月20日發生，影片至近日被「翻炒」再廣傳。警方事後依公眾地方行為不檢等罪，拘捕涉案30歲及28歲男女。