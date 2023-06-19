巴士阿叔大鬧車廂！大聲播歌與乘客對罵：我有權聽歌　司機1句KO

在巴士上做出影響他人的行為絕對要不得！本港網絡廣傳一段影片，指有大叔因手機大聲播歌問題與多名乘客爭執，其間怒轟「收X啦你。我唔驚你，發神經㗎你，我X你老X啊！」，又強調自己「有權聽歌」、「香港我住咗三十幾年，講道理你唔夠我勁」，更挑釁叫對方報警，「成架車唔好行啊」。最終疑似巴士司機從下層向上層高呼「好喇先生，唔好嘈喇」，場面才漸漸回復平靜。

網民看過影片都批評大叔行為自私，「請勿打擾他人！」、「鬧得好，這種自私人要被人鬧下」。



本港網絡廣傳一段影片，指有大叔因手機大聲播歌問題與多名乘客爭執。（影片截圖）

港男於Facebook群組「上水人大聯盟」上載影片，留言表示「好聲好氣叫你唔好喺車上開喇叭聽，你仲大大聲鬧人，人無恥便無敵！」。

影片長2分45秒，可見巴士上層車廂有大叔正與乘客爭執。乘客指出「成架車都喺度話緊你」，大叔即怒批「收X啦你。我唔驚你，使鬼驚你啊，收X啦你，發神經㗎你」。另一乘客其後加入，要求大叔關掉手機喇叭，大叔則反駁：「我有權聽歌！」

乘客聞言不滿，直斥「成車人都話你，你唔好咁厚面皮啦，你唔好影衰晒啲中國人得唔得啊你！」，大叔立即回擊：「你先影衰晒中國人！」這時有乘客按捺不住「爆粗」要求大叔關掉手機喇叭，大叔卻表示：「咩啊？報警囉！我真係報警㗎話畀你聽，報警㗎，成架車唔好行啊！真係short short哋嘅，我話畀你聽，我唔係好大聲。」

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另一女乘客這時加入「戰團」，稱「唔緊要啦，大家一齊播（歌）囉！」，大叔即說「我X你老X啊！我X你老X啊！我手機就係咁大聲，睇邊個嘈！」，又重申「我有權聽歌！」。有乘客反駁「你有權聽歌但你唔可以騷擾人哋」，大叔卻指：「騷咩擾啊？咩啊，你仲大聲過佢啦，唔好講嘢𠻹啊！我咁細聲，（乘客）唔講道理真係。道理你唔夠我講得勁，講道理肯定勁過你，香港我住咗三十幾年，講道理你唔夠我勁。」

最終疑似巴士司機向樓上高呼「好喇先生，唔好嘈喇」，場面才稍稍回復平靜。

最終疑似巴士司機向樓上高呼「好喇先生，唔好嘈喇」，場面稍稍平靜。（影片截圖）

影片引來網民熱議，大部份人都批評大叔行為自私，「請勿打擾他人！」、「咁都得，咁不如用口講佢唔聽，大家拎部電話嚟一齊喺佢耳邊畀佢聽下」、「鬧得好，這種自私人要被人鬧下」，也有人大讚疑似司機「做得好」。

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，公共巴士、公共小巴或的士乘客均不得在車廂內使用或操作任何嘈吵的器具、樂器或任何留聲機、收音機或錄音機而滋擾到任何其他人，在沒有合理辯解下即屬違法，一經定罪，可被判罰款3000元及監禁6個月。