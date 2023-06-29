小紅書｜護士1句粗口被轟歧視普通話病人　網民唔認同：去睇私家

內地人來港受到的對待問題近期經常引起爭議，有小紅書用戶早前就發文，批評在公立醫院看到操普通話人士被護士「歧視」。樓主指當天在急症室內，1名男子抱着正在哭鬧的男童，護士上前先後以廣東話和普通話問男童的家人是否在場，男子應要求抱着男童出去，再與其家人一同回急症室，惟男子一離開，護士便說道「X佢老味，浪費晒啲時間」，讓樓主有感他歧視外地人。

不過，其他網民看過帖文後，卻認為公立醫院職員必須爭分奪秒，事件未必與歧視有關，又嘲諷樓主稱「去私家醫院就不會受氣」。



1名小紅書網民早前發文，批評在公立醫院看到操普通話人士被護士「歧視」，惟說法不被其他網民認同。（小紅書）

樓主於小紅書發文，稱事發於6月11日下午，當時他在聯合醫院急症室等候分流，量血壓期間看到旁邊1名男子抱着小孩，而小孩不停哭鬧，此時1名護士上前，先以廣東話問道小孩的家人是否在外面，見男子不懂回應，護士便再問對方是否聽不懂，後來得知男子不懂廣東話，便改以普通話問「你是外地人？我是問你外面有親人嗎？有就先把小孩抱出去再進來」。

男子回答指小孩的家人在外面，說畢便抱着小孩離開急症室。惟男子一離開，樓主便聽到護士說：「X佢老味，浪費晒啲時間。」讓他有感該名護士的態度不友好，「嚴重歧視講普通話的外地人」。

許多網民反指理解護士的舉動，因醫院急症室十分繁忙，並認為根本沒有特別歧視操普通話人士，「公立醫院是『歧視』所有人，每次都等超久」。示意圖，非涉事急症室。（資料圖片）

然而，帖文一出，許多網民卻反指理解護士的舉動，並認為根本沒有特別歧視操普通話人士，留言稱「公立醫院是『歧視』所有人，每次都等超久」、「明知人家醫院很繁忙，這樣浪費時間還合理，到時候又說找不到醫護，但人家要面對的不是一個這樣的人，是很多個，每個都這樣還不是浪費時間嗎？」、「不是我誇張，按照這個標準，國內一線城市的醫院都存在歧視」、「去私家醫院就不會受氣」。

對此，樓主其後則留言回應，強調長時間等待並非問題所在，關鍵在於護士「爆粗」，在男子走開後出言辱罵，「我是聽着不舒服」；亦有部分網民表示認同，指「太可惡了，一定要投訴他」。