遊迪士尼打尖拍照　內地客斥職員歧視：香港是中國的　加1句更狂

【迪士尼／香港旅遊／內地客】參與活動排隊是平常事，但有港男於網上發布影片，指有內地客到迪士尼竟打尖與ShellieMay合照，稱「我時間好寶貴」，又質疑「CM（演藝人員）」歧視他，批評「香港是中國的，我要收購你們迪士尼，我有二百萬」。影片引來網民熱議，指摘該內地客行為不妥，「影衰遊客」、「有$大晒？」；也有網民質疑200萬元如何收購迪士尼，「那來的自信？」、「可能買到幾格階磚」。



有港男於網上發布影片，指有內地客到迪士尼竟打尖與ShellieMay合照，稱「我時間好寶貴」，又質疑「CM（演藝人員）」歧視他，批評「香港是中國的，我要收購你們迪士尼，我有二百萬」。（影片截圖）

該港男於Facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」發布影片，指有內地客排ShellieMay時打尖合照，其間「狂鬧CM」，又質令「CM」歧視他，事後更向「CM」表示「香港是中國的，我要收購你們迪士尼，我有二百萬」。

從影片見到，現場有不少人正在拍照，其間有內地客催促拍照，並向職員指「快點，我時間很寶貴」。樓主則在留言提到，「好彩有片，希望可以幫到個無辜嘅CM」。

影片引來網民熱議，有人指摘該內地客行為不妥，「影衰遊客」、「有$大晒？」、「最憎就係呢種人，成日以為自己好大支嘢咁」、「辛苦CM姐姐」。也有不少網民質疑只有200萬元如何收購迪士尼，「200萬買層樓都唔得啦」、「原來200萬就可以收購迪士尼，筆記先」、「可能買到幾格階磚」、「那來的自信？」。