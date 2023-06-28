捉姦現場！人妻見老公載小三出遊　擋車借頭盔砸碎玻璃　後續超狂

撞正伴侶出軌，怒火中燒是人之常情，但做出激烈舉動可能無補於是。社交媒體近日流傳多段短片，指越南1名人妻「捉姦捉到正」，揭發丈夫駕車接載「小三」出遊，她憤怒得攔車阻人，毋視馬路出現擠塞，堅決不肯退讓，而且向旁人借頭盔砸爆汽車的輛擋風玻璃洩憤，然後徒手撥開碎片繼續進擊。事件吸引不少人駐足圍觀，甚至有人擔心人妻手部會被鎅傷，主動借出手套助攻。當地警方證實事件，但表示警員到場時發現片中人士和車輛已經離開，事後沒有收到相關報案，但會繼續跟進。



妻子擋在車頭不肯退讓，繼續指罵丈夫與小三。（網上影片截圖）

事件發生在河内市南慈廉郡中文坊，時間是本月20日下午，片中可見，1名帶口罩和太陽眼鏡的女子站在車輛前方位置，擋風玻璃右邊位置已經輕微損毀。據悉該女子是男司機的太太，而男子司則和「小三」在車內，相信是女子出手將擋風玻璃砸碎。

該名女子繼而向右走，走到司機位置敲打車窗，要求丈夫下車解釋清楚，不時高呼「你給我下車，你告訴我你去出差，你是來出差嗎？開門，我叫你開門」，但車上丈夫和「小三」堅持「不對話、不下車、不妥協」，但苦於被攔截，所以無法開車離開。

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該名人妻其後走到車頭乘客座位，指住小三破口大罵，情緒愈來愈激動，沒有理會馬路上有大量車輛，亦不介意其行為會造成交通擠塞，堅持繼續攔車阻人，更一度施展「排雲掌」，多次大力拍打丈夫車頭左邊擋風玻璃，即乘客座位位置。「小三」雖然首當其衝，但人妻卻無法擊碎玻璃，她繼而向其他人借來1個橙色頭盔，開始猛砸擋風玻璃的同一位置，結果令玻璃龜裂，碎片跌在「小三」身上，砸到連水撥都脫落。人妻隨手扔走水撥，繼續大力砸毀擋風玻璃，丈夫嘗試在車內護住「小三」，人妻見狀繼續下手，結果力度猛到連頭盔都直飛入車內。

現場一片混亂，甚至有人擔心人妻會鎅傷手，主動借出手套協助她撥開碎片。（網上影片截圖）

人妻見沒有武器，卻不顧一切徒手撥開碎片，更將碎片扔入車內。「人妻捉姦夫」的場面吸引不少人駐足圍觀，現場一片混亂，甚至有人擔心人妻會鎅傷手，主動借出手套協助撥開碎片。

當地警方證實，當日下午曾經抵達現場調查，但到場時片中人士和車輛已經離開，事後沒有收到有關報案，雖然暫時無法確認事件是否屬於感情糾紛，但將會繼續跟進，以便釐清案情。

（綜合）