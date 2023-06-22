超狂捉姦片瘋傳！老婆帶人踢門　丈夫竟持菜刀掐頸　小三仲咁做…

出軌還對妻子訴諸暴力，實在離譜！內地有男子尚未離婚就和情人同居，被妻子發現。盛怒的妻子帶人上門理論，發生肢體碰撞，又闖入睡房與情婦對質。男子見狀竟從廚房拿出1把菜刀衝向妻子，幸好妻子同行友人及時拉住他持刀的手，然而他卻不肯罷休，更用另一隻手捏住妻子頸部。最終經交涉，他才同意放下手上菜刀。



江蘇有男子尚未離婚就和情人同居，盛怒的妻子帶人上門理論。其間，男子竟從廚房拿出1把菜刀衝向妻子，又掐她頸。（《月亮湖視頻》微博影片截圖）

根據《月亮湖視頻》報道，事發於江蘇，網上流傳的影片長2分40秒，片段中身穿藍色連身裙的女子與只穿睡衣及內褲的丈夫堵在睡房門前推搡，女子堅持要入內查看，但丈夫死頂着門不讓，更一把將她推開。女子同行友人即時大聲指責，而女子就上前踢門，及後有人建議她「把門踢開」，畫面一度終斷。

之後，女子帶來的1名穿綠衣的健壯男子將丈夫推開，斥責他「你偷人」，意即與人通姦。女子乘機打開門，她身旁1名女友人舉機拍攝。睡房內有1名身穿灰色吊帶睡裙的女子，正是女子丈夫的同居女友，她坐在床上拿起手機表示「我要報警」。女子與拍片的友人憤怒地將梳妝台上的護膚品和化妝品 ── 丟到地上，並大叫「我們還沒有離婚呢」，而妻子友人就準備報警。

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這時，丈夫突然右手持刀衝入睡房，將擋在中間的綠衣男撞開，然後直奔向站在窗邊的妻子面前。綠衣男死命拉着他持刀的手，而丈夫就用左手捏住妻子頸項，之後又抽回左手想奪刀。被捏的女子趁機逃開，而綠衣男就繼續與她丈夫纏鬥。後來，丈夫的同居女友見狀就拉着他手臂，試圖令雙方冷靜並表示「有話好好說」，而女子的同行友人就要求他們取出離婚證。糾纏了片刻後，丈夫同意鬆手，而綠衣男就一把奪過菜刀另外放開。

影片至此結束，暫未知事件中有無人受傷及後續處理。有網民就認為「過不了就離吧，非要這樣，難看！」、「怎麼說也不應該拿刀」。

（月亮湖視頻）