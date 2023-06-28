尷尬！半夜沒敲門　女驚見14歲弟看AV　入房原因惹議：還缺弟嗎？

撞破家人的私密事真的很尷尬！台灣有女網民表示，某日凌晨未有敲門就打開了14歲弟弟的房門，不慎撞破他正在看成人影片。雖然她即時關門離開，但還是被弟弟注意到。她擔心事件會令弟弟留下心理陰影，但又不知應否主動與他提起此事。不少網民好奇為何樓主大半夜要跑到弟弟房間，樓主解釋「凌晨2點左右他有傳訊息跟我說想喝珍奶」於是她便去幫弟弟買回來，令不少網民「錯重點」，羨慕地問「還缺弟弟嗎？」。



台灣1名女子意外撞破14歲弟弟在房內偷看AV。（《騷亂時節的少女們。》劇照）

該名20歲女生在Dcard以「不小心看到弟弟正在看A片」為題發帖，表示弟弟比她少6歲，因為看着他成長，內心總會把他看成小孩子，而不是青少年。日前凌晨2點左右，弟弟突然說想喝珍珠奶茶，樓主為了滿足弟弟，於是出門去便利店買給他。

樓主透露，弟弟平時用電腦時都會關上門及佩戴耳罩式耳機，若不大聲叫他便聽不到，但因為當時夜已深，樓主擔心大聲叫弟弟會吵醒父母，於是買完奶茶回來後，便徑直打開弟弟房門，結果就看到驚人一幕，「沒想到意外撞見了弟弟正在看A片的場景」。

樓主補充指她的房門早已被母親拆除多年，家人也會隨時進出她房間，故對類似事情「習以為常」，一時忽略了弟弟感受。她亦承認是自己顧慮不周導致事件發生，對此很是懊悔。

樓主擔心弟弟會受到驚嚇，留下心理陰影。（《太陽的後裔》劇照）

她表示「弟弟有注意到我看到」，故擔心會令弟弟受到驚嚇、留下心理陰影。她想就擅進房間及嚇到弟弟對他道歉，同時想讓弟弟知道「這是正常的事情，不會干涉他看的自由」。不過，她又猶豫應否主動與弟弟討論發現他看成人影片的事，「想請各位給我建議，該裝作若無其事還是主動跟他談會比較妥當」。

帖文引起網民熱議，不少人都建議樓主不要再主動提起此事，「就裝作沒事啊，硬要去溝通探討只會對他有影響」、「也太尷尬了，建議當作沒發生吧，如果老姐提出這個問題，我會想找個洞把自己埋進去」、「我會覺得裝沒事比較好。青春期小朋友內心一般比較脆弱，如果真的不小心說錯什麼，怕會讓他更難過或者感覺自己隱私被侵犯」。

另外有網民知道樓主半夜去幫弟弟買珍珠奶茶後，紛紛表示「這位姐姐好好哦，肯為了弟弟半夜出門買珍奶，有點難以相信而已」、「妳還缺弟弟嗎？我想當妳弟」、「好想要這樣的姐姐，我姐只會叫我去買」。

（Dcard）