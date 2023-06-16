端午節公司派蛋白粉　女生驚揭係AV女優產品　質問老闆弟後續超狂

過端午節不是送糉子予員工，而是送扯不上關係的蛋白粉？台灣有女生於網上發文大呻，其公司直屬主管是老闆的弟弟，以往過節都是老闆弟弟負責準備禮物送給全體同事，惟對方總是選擇奇怪及她不太想收到的東西，如超級難拚的樂高和馬克杯。最近快到端午節又要準備禮物，老闆弟弟近日突然丟了一袋蛋白粉給她，經查找後始發現是位AV女優推出的產品，買了可以抽簽名照，她不爽地去查問，結果對方暴怒拍桌，揚言要開除她，她當下也氣得主動辭職，事件惹來網民熱議。



台灣有女生於網上發文大呻，最近快過端午節，老闆弟弟竟然送AV女優推出的蛋白粉產品當過節禮物。（Dcard圖片）

該女生於Dcard討論區以「皇親國戚真的很XX」為題發文表示，「工作遇到靠關係進來的家族企業真的會瘋掉」，她於某公司做行政工作，直屬主管是老闆的弟弟，以往過節都是行政部負責準備禮物送給全部同事，而老闆弟弟就是主要負責人。

女生直言，老闆弟弟個性很輕浮，能力差又善變，不太會用Excel，常常以創意為名搞事，她進公司才1年多，去年3個節日拿到的公司禮物都不是她想收的東西，形容對方在選禮物上「有超多黑歷史」。她說，公司送的招財貓樂高超級難拼，最後只能放棄；第二是全白的大馬克杯，拿到後完全沒用過；第三是奇怪的存錢筒，多出來的只能拿到辦公室玄關當擺飾，無奈道「基本上我對於三節（農曆春節、端午節及中秋節）已經絕望了，覺得大家都在抱怨又拿到蛋黃酥或蛋捲禮盒什麼的，其實你們超幸福好嗎」。

女生續說，最近快到端午節，心想今次又會收到奇怪的東西，果不其然，老闆弟弟丟了一袋蛋白粉要她接手處理，她上網查找後才知道是位AV女優出的產品，買了可以抽簽名照。她質疑對方濫權，將私人事當成公司禮物，所以很不爽地詢問原因，老闆弟弟起初支支吾吾，辯解「公司女生多，三節就是要有創意」，她實在聽不下去就直接挑明問道「你是不是為了抽簽名照？」，結果對方直接暴怒，「狂拍桌子說我沒大沒小，不尊重主管，不重視職場禮儀之類的，然後揚言要開除我」。

女生指出，她當下氣瘋，「放話說老娘不幹了」，現在事件在整個公司鬧得沸沸揚揚，要待下去應該是不可能，但是冷靜下來想想好像不應該主動提離職，覺得自己太衝動，應該讓老闆弟弟開除她，這樣她還能拿資遣費和申請政府補助，但一想到對方的嘴臉和若被開除，「那口氣我真的也吞不下去」。她無奈問道，「好煩喔，大家遇到這種人會怎麼做？」。

女生收到蛋白粉後，上網查找後才知道是位AV女優出的產品。（《全裸監督》劇照）

事件引來網民熱議，網民一面倒認為樓主太衝動，禮物問題只是小事，「如果只是禮物的問題，我是覺得沒必要鬧翻，每間公司都有類似的問題，就算妳離職，很高的機率會碰到一樣的問題」、「你感覺應該是剛畢業吧，這樣就氣到離職也太小題大作」、「為了這種事情就鬧翻有夠不值得」、「其實我覺得有點太衝動了，就是個禮物而已」、「就是個行政而已，安靜工作不好嗎？」、「招財貓樂高不要給我，那個很可愛欸」。

有網民指出，公司不是必須要為員工準備過節禮物，「三節獎金／禮物《勞基法》沒有規定公司必須給噢，也就是說公司沒三節也不違法， 貴司願意給，都算是額外對員工的照顧，希望這樣的法源依據，能讓妳心裏好受些。我的話，不喜歡也用不到，又不想帶回家就會選擇不收或轉贈給想要的人吧，但只要是禮物，收到就很開心，不論是怎樣的東西都是別人心意」。