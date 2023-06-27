食剩大堆端午節糉唔使驚！加入呢啲食材秒變美食　台男讚：蠻好吃

剛過端午節，大家是否又正陷入清掉家中糉子的地獄中？有台灣人推薦糉子創意料理，他好不容易清掉家中糉子到最後一個，吃到有點膩下，決定將糉子丟進鍋中，然後加入稀飯、肉鬆、皮蛋和蔥花一起蒸，煮成一鍋粥，變成「皮蛋肉糭粥」。他覺得味道不錯，於是推薦給其他網民，有人留言附和，「我一直都這樣吃，加高湯煮成鹹的米糕粥」，不過不少網民直指賣相不太好，「這賣相…很像我上回喝醉吐在馬桶的東西」、「突然發現這顏色跟廚餘桶裏面的好像」。



該台灣網民於facebook群組「爆廢公社」發文表示，端午節糉子終於吃剩到只餘一個，由於吃糉吃到膩，為增加食慾，於是將糉連同吃剩的稀飯一起蒸，後來再加點肉鬆、皮蛋、蔥花，他覺得成品「還蠻好吃的」，形容「皮蛋味先來，接着感受到肉鬆的甜，咬着咬着吃到肉糭的五花肉，細嚼到最後是蔥花味將他們融為一體了」。他其後上網搜尋，發現原來真有類似做法，於是推薦給其他網民，但提醒煮成一大鍋容易吃太飽，他吃到胃脹。

有網民留言說，「其實就是鹹粥的感覺，不過你這樣比較清淡一點」，提議「加點糖跟桂圓，變桂圓糯米粥」、「肉糉壓一壓就變油飯了，也不錯」。有網民直言端午節吃糉子吃到吐，即使變了不一樣的料理也不想再吃，「肉糉吃太多天都吃到吐了，還能看到這個怕到不想吃肉糉了」、「本來只剩一顆現在又變一鍋了」、「兒：媽，今天可以不要吃糉子了嗎？好膩；媽：好！今天吃鹹粥」、「相信會有肉糉壽司、肉糉手捲、焗烤肉糉的出現」。

有網民指出，樓主煮的粥賣相不太好，猶如嘔吐物，「我朋友昨天喝太多，在門口也是像這樣」、「這顏色，我不行」、「突然完全沒食慾了」、「終於看到吃之前跟吐出來是一樣的形態」、「小時候鄉下狗碗裏的東西都差不多是這樣」、「我寧願出去運動餓一點，回來看糉子還是很好吃」。不過也有小部份網民說樓主煮法很好吃，「感覺就很香」、「糉子加肉鬆超好吃」。