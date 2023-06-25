端午節食1隻肉糉！女病人血糖「飆破200」　醫生揭：這樣吃出事了

端午糉切忌吃太多！台灣有醫生日前分享，1名處於糖尿病前期的女病人回診時血糖「飆到200以上」，但稱只是吃了1個肉糉及稀飯（粥），醫生解釋肉糉用糯米製成，升糖指數本來就高，而且稀飯吃起來比白飯糖鈉分吸引更快，兩者均會使血糖升高，如當天吃肉糉，「其他碳水化合物一定要減量，不然真的會血糖爆掉」。



台灣有糖尿病前期的女病人吃了１隻肉糉，血爆飆得很高。（示意圖／資料圖片）

端午節的糉還沒吃完？本身就很愛吃糉怎辦？台媒報道，當地新陳代謝科醫生莊武龍日前在個人facebook專頁「莊武龍醫師：控糖筆記、運動、生活及旅遊隨筆」分享，他看門診病人的連續血糖紀錄時，有名女患者處於糖尿病前期狀態，追蹤時發現女病人只吃了1個肉糉，「血糖飆到200（mg/dL）以上」。而病人另外吃的只是南瓜稀飯，血糖也飆得超高。

莊醫生解釋，吃肉糉會令血糖飆高，是因為主要成份為糯米，升糖（血糖生成指數）會比較高，「可以的話，肉糉真的不要吃太多，或者有吃肉糉的時候，那天的其他碳水化合物，就一定要減量，不然真的血糖會爆掉」。而吃稀飯對比起吃白飯糖分吸較較快，故血糖上升比較快，除非是牙口不好，或最近腸囿非常不好的人，「我是建議盡量少吃稀飯」。

帖文令網民長知識，又提到其實澱粉類食物吃太多都不健康，「2個飯糰就會進入紅燈區了，米飯真是我的罩門」、「我今年只有吃1顆而已都不敢碰」，澱粉類、甜點、餅乾、飲料、糖果、粥，「吃多了都會爆血糖，能不要吃就不要吃」。

（facebook專頁「莊武龍醫師：控糖筆記、運動、生活及旅遊隨筆」）