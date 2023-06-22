端午節丨移民英國港媽用粟米葉包糉應節　網民狂讚：廚藝創意兼備

又到端午節，邊食糉邊看龍舟比賽是不少人的指定應節活動，但人在外地又可以如何慶祝？有移民英國的港媽於當地超市購入新鮮粟米後，忽發奇想決定用粟米葉嘗試包糉，大讚效果不輸傳統的竹葉，更有3大優點。網民看過港媽的示範文也紛紛直呼佩服，大讚她廚藝及創意兼備，展示香港人轉數快的特質。



有移民英國的港媽於當地超市購入新鮮粟米後，忽發奇想決定用粟米葉嘗試包糉，大讚效果不輸傳統的竹葉，更有3大優點。（fb「食在英國、超市好物 / 飲食情報分享區」圖片）

該名移英港媽於facebook群組發文，指英國每年只有6至8月買到新鮮粟米，本月中她在超市買入3條新鮮粟米後，想起早前有YouTuber示範以烘焙紙包糉，便忽發奇想決定以剩下的新鮮粟米葉包糉，「買咗3條粟米，三母女一人一條，就有三十幾塊粟米葉了。用粟米葉都未嘗不可吧！就本住一試無妨心態試試佢」。

港媽上載的相片可見，她將粟米葉逐塊修剪及洗淨，以兩塊葉摺疊成漏斗形狀，再放入已浸發的西米及紅豆餡料，然後加上第三塊粟米葉，壓實成倒三角形再封口，並以棉繩固定，隔水蒸30分鐘加熱煮熟，配合桂花糖食用。

港媽大方分享包糭方法及貼士：

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她試食「新式港式英國糭」後，大讚粟米葉包糉效果比想像中好，與傳統竹葉相比雖然香氣較少，但處理時較為容易，「比竹葉少咗竹香，但多了粟米香。處理程序比竹葉簡單，無咁污糟，新鮮葉無咁易爆」。

港媽續指，其實早前已購入竹葉包鹹肉糭，今次利用粟米葉全屬試驗性質，「昨天都包咗20隻鹹肉糭，只係想實驗一下用粟米葉得唔得啫。竹葉有竹香，同埋大塊啲有佢嘅好處，不過買唔到或者想方便應下節（粟米葉）又未嘗不可」。

港媽試食「新式港式英國糭」後，大讚粟米葉包糉效果比想像中好，與傳統竹葉相比雖然香氣較少，但處理時較為容易。（fb「食在英國、超市好物 / 飲食情報分享區」圖片）

她又大方分享包糉貼士，「粟米葉我洗完用滾水加少少油烚過下，等佢無咁易爛，無咁黐，順便消毒一下，但唔知唔烚有無分別」，又指「如果想包大隻啲，可以向上駁多塊葉，其實我都試咗，但覺得對於迷你西米糭唔駁都可以」。

網民看過帖文紛紛讚歎港媽廚藝及創意兼備，「好犀利，咁都諗到，粟米葉好得」、「勁，係囉點解一定要竹葉」、「厲害厲害，真係佩服這個心思」、「用粟米葉可以廢物利用，又唔使買咁貴嘅糉葉」。亦有人大讚港媽以粟米葉包糉的想法，反映出香港人轉數快的特質，「香港人果然萬能俠，不變應萬變，處事能力非常高」、「香港人勁在轉數快」、「呢個方法好好，完全幻想唔到，你真係好勁」。