清潔工嫌嘈！關實驗室冰箱電源毀25年科研成果　大學索償百萬美元

20多年的研究成果毀於一旦！美國清潔工海靈頓（Joseph Herrington）在紐約州倫斯勒理工學院（Rensselaer Polytechnic Institute）工作時，因為難忍煩人的警報聲，竟去關上斷路器令實驗室內保持華氏零下112度（約攝氏零下80度）的超級冰箱關閉，裏面的細胞損毀至「無法挽回」。相關研究用於太陽能開發，涉及極低溫下細胞的光合作用反應，而實驗室內已有明確標示教如何關閉警報及不可關上電源。校方指這次摧毀了逾25年的研究成果，要重新複製至少要100萬美元（約783萬港元），他們事後詢問該清潔工，認為錯不在他，近日向該清潔公司索償100萬美元。



紐約州倫斯勒理工學院（Rensselaer Polytechnic Institute）日前向清潔公司索償100萬美元，認為他們未有正確培訓員工，令25年研究成果全毀。（倫斯勒理工學院圖片）

美媒報道，紐約州倫斯勒理工學院是當地著名研究型大學，2020年一場「無心之失」，令逾20年研究成果被摧毀，正針對外判清潔公司提出訴訟。學院的1個實驗室設有超級冰箱，用來保存細胞培養物、樣本等，要保持華氏零下112度（約攝氏零下80度）。3度微小溫差已會造成災難性損害。作為預防措施，如冰箱溫度升至華氏零下78度（約攝氏零下61.1度）或降至零下82度（約攝氏零下63.3度），就會發出警報。

2020年9月14日，冰箱因機件故障觸發了冷凍機警報，這故障會影響設備的恆溫功能，太陽能研究中心教授兼主任拉克什米（K. V. Lakshmi）和研究員採取行動保護細胞培養物，當時未有造成損害。教授馬上聯繫廠商緊急維修，但正值疫情期間有諸多限制，最終約好2020年9月21日維修。

研究生返回實驗室發現出事，拉克什米和研究員留意到是有人關上了電源。（倫斯勒理工學院圖片）

由於警報聲不停響起，拉克什米從冰櫃出風口和插座均安裝了安全鎖盒，並用大寫說明警報聲的來源，及如何消除警報聲的說明，有寫明「這區域不用清潔」，及如果想關閉警報聲，可以按住警報或測試靜音按鈕5至10秒。

9月17日，清潔工海靈頓（Joseph Herrington）負責打掃實驗室，他不滿裏面持續發出「嘟嘟」聲的噪音，去按了1個開關以消除噪音，但卻關閉實驗室的冷凍櫃。

第二日，研究生回去時發現冰箱內的東西已損毀，拉克什米和團隊趕到實驗室，發現有人關閉了電源。校方事後詢問了海靈頓，他指冰箱發出「煩人的警報」，持續了整晚，他查看了電箱及斷路器指南，他相信是斷路器被關閉才會發出這種聲響，但他沒有調到「開啟」的位置，而是較到「關閉」。

《紐約時報》報道，海靈頓是戴格爾清潔服務（Daigle Cleaning Services）的員工，他關上斷路器後，冰箱溫度上升到華氏零下25.6度（約攝氏零下32度），破壞了存放材料。戴格爾清潔服務和校方簽訂了1份價值142.7萬美元（約1117萬港元）的合約，在2020年秋季清潔校內設備。

戴格爾清潔服務被紐約州倫斯勒理工學院告上法庭。（「Daigle Cleaning Services」fb圖片）

學校認為清潔服務承辦商未能正確培訓清潔工，違反合同，6月16日入稟法院，正式索取100萬美元的賠償。外媒無法聯繫該清潔公司。

海靈頓確信自己已重新打開了斷路器以保護研究設備，他明白斷路器的重要性，因為他爸爸在另一大學工作。不過，入稟狀寫明校方詢問海靈頓時，他不相信自己做錯，他相信自己正提供協助，校方形容海靈頓是「有特殊需要人士」，認為清潔公司未在「處理專業和精密設備」上提供足夠培訓。校方律師金斯伯格（Michael Ginsberg）批評事件源於人為疏忽，「這毀了25年的研究成果」，但清潔工本人沒有惡意。

事後冰箱內大多數標本受破壞，已無法挽救，複製這些研究估計要花費100萬美元，校方未透露研究內容，訴訟只提及是「高水平研究」。據報這項研究由拉克什米（K. V. Lakshmi）主導，重點為光合作用，以促進太陽能電池板的開發，涉及在極低溫下細胞培養物中的光合作用反應研究，希望提高太陽能到可用能源的轉化，對太陽能技術「有突破性的潛力」。

（綜合）