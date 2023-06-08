英研究證實自慰助「人類進化」4千萬年前祖先已手淫　好處數不完

許多人在成長過程中難免會對「自慰或手淫」議題充滿好奇與疑問，近日科學家研究發現，人類的手淫活動可能追溯到4千萬年前，且男性手淫有助增加伴侶受孕機率，並降低性行為後的性傳染風險。



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《衛報》、《紐約郵報》報導，倫敦大學科學家們收集了數百份靈長類動物自慰的出版物、問卷調查及個人筆記，並比對進化樹狀圖後，在《英國皇家學會報告生物科學版》（Proceedings of the Royal Society B）發表了一份最新研究，首席研究員布林德爾博士（Matilda Brindle）表示，研究發現手淫行為早在4千萬年前就存在於所有猿猴類的祖先，且不分性別和年齡普遍存在：「並不是某些物種突然開始這麼做，這是一種古老的進化特徵。」

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專家們指出：「手淫在動物界很普遍，尤其包括人類在內的靈長類動物，能幫助生存和繁衍。」分析提到，雄性靈長類動物手淫能增加配偶懷孕機會：「在性交前自慰，能增加雄性的性興奮，意味他們可以更快地為伴侶受精。即使出現競爭者導致性交失敗，也能幫助雄性排出陳舊的精子，留下更新鮮、有競爭力的細胞。」另外，雄性在性交後手淫有助沖洗尿道，降低性病感染風險：「自慰是健康性行為的一部分。」

不過，對於雌性自慰的研究甚少，專家們目前尚無法得知原因，僅推測此舉能幫助她們擇偶，並降低陰道酸性，使其更適合配偶的精子。

另外，醫學專家發現手淫還有一系列好處，包括緩解壓力、提高自尊等；《歐洲泌尿科》（European Urology）一份 2016年研究更發現，手淫能降低罹患攝護腺癌風險。

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