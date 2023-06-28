上門啜腳趾？牆上驚現重口味服務廣告　收費平到咁　網民話有內情

玩到咁激？有網民於網上分享一張照片，有人疑心底暗藏獨特癖好，愛玩腳趾，於是在公眾地方牆上貼街招，提供全天候24小時「上門啜腳趾」服務，收費還極低廉，每小時僅需付50元。網民紛紛驚呼，「咁重口味」，又幻想惡心畫面，「突然有個畫面，如果有灰甲同香港腳」，真的是「搵食艱難，錢唔係咁易賺」！過去不時流傳類似的「上門啜腳趾」街招，有網民指類似手段「通常係追數公司追數手法」。



有網民分享一張照片，有人於公眾地方牆上貼街招，提供24小時「上門啜腳趾」服務。（facebook群組「大埔人大埔谷」圖片）

該網民於facebook群組「大埔人大埔谷」發文，笑問「請問係佢走去啜人，定叫人啜佢？在線等！」，只見照片中，「周生」於牆上貼街招，寫道「上門啜腳趾，24小時服務，每小時$50」，並將街招下方剪成4張紙條，供有興趣者撕下電話號碼聯絡。

網民留言表示服務「抵到爛」，「啜又好，被啜又好，啜成個鐘先50？啜5分鐘腳趾都皺啦」、「幾有熱誠，睇得出佢對呢行好大抱負」，又提出其他要求，「啜還啜，不要打車輪」、「有無啜鼻屎？」。

有網民笑說，既然樓主好奇實質服務情況，何不致電試試，「有電話自己打去問啦」、「你試一試，試完報告我哋知」。有網民則認為收費過低不合理，猜測「周生」可能是欠債人士，被貼街招追數，「通常係追數公司追數手法」，事實上，過去不時流傳出類似的「上門啜腳趾」街招。