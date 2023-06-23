內地女旺角遇阿伯大喊逼近　嚇到腳軟稱不再來港　網民：被害妄想

身在外地，當然要提高驚覺以保護人身安全，但沒搞清楚原因就捕風捉影，未免太武斷吧？早前1名內地女子在小紅書發文，表示她早前第3度來港，同行的還有另外2名女友人，而當她們在旺角打算回到位於油麻地的酒店時，在街上遇上年約60至70歲的伯伯，朝着她們呼喊「喂、喂、喂」，樓主不明對方來意，與友人被嚇得拔足狂奔，而對方亦一直想叫停她們；雖然最終成功「逃脫」，但樓主在文中直言當時嚇到腿軟，更指「我再也不要來香港了」。不過，網民直指樓主根本沒弄清楚伯伯意圖，對方有可能是好心提醒一些事，反指樓主是「被害妄想症」。



內地女子在網上稱，早前她與朋友來港時在旺角遇上年約60至70歲的伯伯想叫停她們，對方又突然走上前，讓她們感到非常害怕。（小紅書）

該名女子於小紅書以「香港我不來了」為題發文，表示她過去已曾到2度遊港，印象一直很好，惟直至最近第3次來港，並與另外2名女性朋友同行，她們卻被今次經歷大嚇一跳。

樓主稱，她們3人當天打算由旺角步行至油麻地的酒店，但途中卻遇上年約60至70歲的伯伯，不停呼喊着「喂、喂、喂！」，樓主起初還問對方是否在叫她們，但看到伯伯突然欲走上前，她們受驚之下便加快腳步離開。樓主形容當時的場景，「人就逼近我們，我們就加快腳步，他就喊往哪裏跑，他一喊，我們就立馬逛奔，就甩開了」。樓主表示，事後她們3人都嚇得腿軟，心急促地狂跳。

由於是次經歷，樓主被嚇得在文中直言「我再也不要來香港了」。（《繼承者們》劇照）

由於是次經歷，樓主被嚇得在文中直言「我再也不要來香港了」，又稱當時怕對方有刀或者甚麼，所以覺得還是該快點跑走。不過，部分網民看後卻稱樓主大驚小怪，認為伯伯也許只是提醒她們掉了東西，「笑死，被害妄想症」、「可能她們掉了東西，人家好心提醒她們呢」、「妳還沒搞清楚原因就……」，樓主則回應指自己擔子太小，「他一直喊，太害怕了」。