美女去海灘睡5小時沒擦防曬油　醒來竟「太陽中毒」五官漸變豬頭

炎炎夏日，不少人會選擇到海邊曬太陽放鬆身心。



近日，美國猶他州就有一名21歲金髮正妹貝拉（Bela Chatwin）前往海灘玩水時，因為當時是陰天所以沒有擦防曬，結果嚴重曬傷，嚇得她連忙就醫，被診斷患上「太陽中毒」（Sun poisoning），臉腫得像豬頭。

貝拉「太陽中毒」後臉部愈來愈腫 最終連妹妹也不認得她急就醫（點擊放大瀏覽）：

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綜合外媒報道，貝拉近日在TikTok分享自己的曬傷經歷，透露當時躺在海灘上度假時，由於當天是陰天所以就沒有特別擦防曬。

怎料，5小時後醒來驚覺臉部嚴重腫脹，腫得像豬頭就連她的3歲妹妹艾羅（Aero Chatwin）也嚇了一跳，根本認不出她來。

隨後，貝拉連忙就醫，「醫生告訴我，我有太陽中毒，這是一種嚴重的曬傷，由紫外線輻射引起的」。

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事後貝拉擦了3周的類固醇藥膏，臉部才逐漸恢復正常。

貝拉也在影片上呼籲，大家無論如何都要小心，因為這可能發生在任何人身上。

經過這次經驗才讓她知道，原來她是容易對太陽光過敏的體質，也藉此提醒大家出門玩時不要忘了擦防曬。

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