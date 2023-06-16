日本美少女15歲起愛上整容　前後對比照嚇窒網民：以前可愛好幾倍

許多人相當看重個人的外貌與體態，也會不惜砸下重金踏入醫美「修修臉」。



日本一名少女疑似從15歲起便開始整容，前前後後共花了約900萬日圓，近日她發出自拍短片卻引發討論，許多人看到她的整容成果後大吃一驚，更有人吐槽「是不是在浪費錢」，差很大的對比照也在推特上引發轟動。

網民忍不住直言愈整愈醜 點擊放大瀏覽該女網紅整容前後的對比：

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今年18歲的Kohaku（こはくぶちょー）本月12日在TikTok上傳自拍短片，從影片可見，Kohaku紮著雙馬尾，身穿白色花邊的女僕裝，隨著音樂舞動身體還做出可愛的表情。

短短15秒的影片已累積約690萬次點閱，但許多網友卻被Kohaku的外型嚇到，有人點出她不僅面容疲憊，眼袋及嘴唇都有著不自然的腫脹，疑似因整容過度而劣化。

Kohaku過去曾在YouTube影片中透露，自己從15歲開始踏上整容之路，且近幾年因與他人發生糾紛，雖醜聞已告一段落，但她的心態卻也隨之改變，愈發熱衷於整容。

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今年1月，Kohaku也親自向粉絲解答，自己至今已花了約900萬日圓在整容上，但一名醫生告訴她「沒有更多地方可以動刀了」，所以她打算就此告一段落。

日本網友也挖出Kohaku過去的照片做對比，從照片可見，與現在稜角分明的五官不同，過去Kohaku曾有著甜美稚嫩的臉龐，因兩者差異太大，許多網友也忍不住發聲，「是不是浪費了900萬日圓」、「以前的臉好像比較好看」、「她為什麼變成這樣？我甚至開始為她擔心了」、「整容前的臉可愛好幾倍」。

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也有人認為Kohaku現在的模樣並沒有不好，「我覺得兩者各有魅力！」、「整容前的外貌更加可愛，但若她本人覺得幸福的話那就行了」、「應該不是整容的問題，是妝化得太白了，眼影也太濃」。

Kohaku目前以網紅的身分在社群媒體上活躍發展，偶爾也會到主題咖啡廳兼差擔任店員。雖因外貌遭到部分網友惡言惡語，Kohaku仍坦蕩做自己，更在推特上分享爭議影片，自信的表示：「這就是我！」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】