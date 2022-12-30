台美女主播驚傳毀容 騎單車下坡失速自摔 駭人傷勢曝光面目全非
撰文：聯合新聞網
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台灣華視主播宋燕旻日前驚傳車禍，緊急請假住院治療。她今公開自己傷勢，幾乎毀容面目全非，相當怵目驚心。
她和先生柯孟融時常騎自行車互載，發生意外當天「在離家不到一公里處，經過一個很長下坡，我並沒有踩任何踏板加速但開始失速，速度快到龍頭無法掌控，我們在地下道自摔了」。
她臉部著地，當場失去意識。「根據我先生轉述，我的頭一撞到地面就失去意識。他隨後將我扶正暢通我的呼吸，大叫路人幫忙，然後有一名女子停下來幫他叫了救護車。」
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她經過治療休養，今天公布自己傷勢「腦震盪、左右蜘蛛膜下腔出血（好像是這個病名，總之是三種腦出血）、左側眼眶骨折骨裂、左側顴骨骨折骨裂、雙手擦挫傷、左腳擦傷」。
原本不想讓長輩擔心，才輕描淡寫帶過。如今媽媽衝上台北，眼看已經瞞不住，宋燕旻才索性公開說明。
她感謝華視和醫護團隊的包容照顧，更謝謝先生柯孟融不眠不休在旁守護。「希望很快的在2月1號，我們就能在華視見了。 」
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