好傷！值價$580萬　掛試車牌林寶堅尼跑車卡樓梯上　四輪離地慘了

新車落地竟發生這種意外？網上瘋傳相片，顯示1輛價值達580萬元、掛着試車牌照的林寶堅尼超級跑車，竟卡在紅磡一幢商業大廈地下的樓梯，1名打扮瑞莊、拿着手袋的女子則站於車頭位置正在使用電話，未知是否跑車的司機。網民看過照片也直呼「肉赤」，紛紛估計意外起因，亦有人指出同一位置過往亦因發生類似意外，笑言「行樓梯級會快啲」。



網上瘋傳相片，顯示1輛價值達580萬元、掛着試車牌照的林寶堅尼超級跑車，竟卡在紅磡一幢商業大廈地下的樓梯。（fb「車cam L（香港群組）」圖片）

相關相片在多個駕駛群組瘋傳，顯示1輛白色林寶堅尼跑車，離奇卡於紅磡崇安街一座商業大廈地下行人出口的樓梯位置。畫面可見，跑車外形相當簇新，車牌位置仍掛着試車牌照，不知是否「新車落地」。可是，該跑車卡於3級行人樓梯上，導致4個車輪也離地，僅靠車底支撐，狀甚「牙煙」；而1名衣着瑞莊，拿着精緻手袋的女子則站在車頭位置正使用手機，未知她是否肇事司機或相關人士。

有其他網民上載事發照片，指意外於本同一（26日）晚上11時許發生，形容事發時看到貴價跑車卡於樓梯上，畫面非常吸睛，令他不禁想拍照記錄，惟遭跑車車主阻止，只能從高空拍下情況，「嗰日行過個司機唔畀影相，但我遠距離影咗，掛T牌STO版點會唔影？成5百萬放喺度喎」。亦有網民貼出相片，指肇事白色跑車最終被拖車吊起拖走，相信事件中無人受傷。

不少網民認為有關意外非常罕見，估計司機並不熟悉停車場設計所致，「呢鋪真係堅離地喎」、「估計佢當咗行人出口係車閘出口，點知有石級」、「部車坐姿低，無留神一早望定，睇唔到嗰幾級樓梯，見到出面馬路以為出到去」。亦有網民指事發位置並非首次發生同類意外，「呢度真係耐唔耐就一鑊，究竟係設計問題定個人盲呢」、「佢企前面真係唔驚架車會郁？」。

另有網民認出相中跑車為林寶堅尼（Lamborghini）Huracan STO型號雙門雙座位超級跑車，新車車價約580萬元。不少愛車之人搜尋車價及相關資料後即直呼「肉赤」，紛紛對靚車「落地即炒」感可惜，「STO搞成咁，好可惜」、「慘囉，架STO車價都幾百萬新車落地，咁就玩完」。