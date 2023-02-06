掛中港澳車牌！林寶堅尼困行人專用區　男女抬鐵欄開路影片瘋傳

隨着香港與內地及澳門通關，三地人往來更頻繁，但竟然出現「大地任我行」情況？網上今日（2月6日）下午瘋傳影片，顯示1輛有掛上粤港澳三地車牌的林寶堅尼四驅車，疑兜錯路而被困在銅鑼灣一段行人專用區內，前面有「行人專用區」的鐵欄告示牌擋着。一對男女為求順利「通車」，竟然強行搬走擋路鐵欄，行為令人側目。

影片引來網民熱議，直斥「有冇咁離譜？」、「有錢人……真係任性喎…」，揶揄「開通交通自由行？」、「唔使守法律？」。



有掛上粤港澳三地車牌的林寶堅尼四驅車，被困在銅鑼灣一段行人專用區內，一對男女為求順利「通車」，竟然強行搬走擋路鐵欄。（fb群組「車cam L（香港群組）」）

facebook群組「車cam L（香港群組）」下午上載該段23秒影片，留言「林寶專用區？」。從影片見到，當時天色開始昏暗，估計是近傍晚時份，而該輛林寶堅尼四驅車掛上粤港澳三地的車牌，停在銅鑼灣記利佐治街一條斑馬線上，由於前方豎立了「行人專用區」護欄告示牌擋路，故無法再前進。

不過「路是由人開創的」，影片見到有1名沒戴口罩的男子，一直嘗試抬起護欄不果，於是林寶堅尼四驅車上女子下車幫手。2人準備就緒，望一望四周後便把告示牌整個抬起搬到路邊，為林寶堅尼四驅車開闢了前進的道路。

林寶堅尼男女搬走告示牌過程逐格睇▼▼▼

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影片引來網民熱議，斥責搬走告示牌做法不妥，「有冇咁離譜？」、「有錢人…真係任性喎…！」、「大地任我行？」、「唔使守法律？」、「開通交通自由行？」。也有網民稱搬走告示牌做法時有發生，「大把車過咗（下午）4點都唔走，困喺度，自己搬走，不個有手尾擺返原位！」、「呢嚿嘢好似冇鎖死，正常人一托就起到」、「大把貨車咁樣啦」、「搬起咗有無放返原位先」、「剛剛開關，1車走3地，小小路欄，阻佢唔到」。

根據運輸署，該介乎景隆街和百德新街的一段駱克道、東角道和記利佐治街，屬於「部份時間行人專用街道」，星期一至星期五由下午4時至午夜 12 時生效；逢星期六、日及公眾假期，由中午12時至午夜12時生效。估計該部林寶堅尼四驅車停泊後，至下午4時仍未離開，才會被困在行人專用區內。