廁紙用完要疊高廁紙筒！日本家庭奇葩家規　背後原因竟然咁暖心！

家規各有不同！日本有家庭的家規完全「估你唔到」，他們會在洗手間疊高已用完的廁紙筒，當有人不慎推倒「建築物」時，便需負全責將所有廁紙筒扔掉。如出現特殊情況，如強風吹倒廁紙筒，責任則歸發現者。有家人在網上透露，他們最高峰曾疊至11個廁紙筒，其他家人都對新紀錄感愕然，更令他們萌生團結感，目標是「我們下次一定要贏」。



有日本網民分享有趣家規，就是於洗手間疊高已用完的廁紙筒，有人不慎推倒便需將所有廁紙筒扔掉。（Twitter@oicchahan）

日本有網民在Twitter分享有趣的家規，從洗手間照片所見，多個已用完的廁紙筒被垂直疊起來，原來他們習慣每次都把用完的廁紙筒堆疊，直到有人不小心推倒時，則需負責將全部廁紙筒丟棄。

日男接受媒體訪問時指，這「家規」源於家人都捨不得掉棄廁紙筒，不知從何時起，好像有共識般自覺地堆積起來，一直延續到今天。若有人未能好好疊高廁紙筒，將會被「問責」，全家人必須確保它足夠穩固；而發生特殊情況，如開關門引致對流風吹倒廁紙筒等不幸情況時，責任亦會歸咎發現者身上。

如有特發情況，如開關門產生對流風，並吹倒廁紙筒時，責任將會歸咎於發現者身上。（Twitter@oicchahan）

目前他們最高紀錄曾疊高11個廁紙筒，日男笑言新紀錄使全家變得更為團結，當創造新紀錄時，大家都心想「下次我們一定要贏」。

有家庭成員透露，目前他們最高紀錄曾疊高11個廁紙筒。（Twitter@oicchahan）

而日男正是新紀錄的「終結者」，不過他強調沒有推倒廁紙筒，他覺得自己「食死貓」，無法確定倒塌原因。他現正嘗試使用3D打印機製作廁紙筒，並採用新規則重啟日後遊戲。

這家人正嘗試使用3D打印機製作廁紙筒，再重新設立規則以重啟遊戲。（Twitter@oicchahan）

（綜合）