港女行街突肚痛！2次借餐廳廁所均被拒　公審商舖無人情味反捱轟

人有三急確實難忍！日前就有港女逛街時突然肚痛兼肚屙，忍受不住便走進某餐廳借用廁所，不料對方稱「無幫襯唔可以借」，其後第二間餐廳又以疫情為由，拒絕外借，最後只好死忍至公廁「解決」，故感到不滿並於網上發文批評香港商舖「無人情味」，質疑「通融一下幫下人，咁都唔得咩？」。帖文惹來網民留言，有人認為餐廳廁所非公廁，「幫你係人情，唔幫係道理」；亦有商舖員工分享曾借用廁所予街外客，卻被弄到烏煙瘴氣，所以都不能責怪他們不敢外借廁所。



有港女逛街時突然肚痛兼肚屙，忍不住便走進餐廳借用廁所，對方表示「無幫襯唔可以借」；第二間餐廳又以疫情為由拒絕外借，不滿下便在網上公審香港商舖「無人情味」，反惹來網民圍攻。（《愛回家之開心速遞》劇照》）

該女生在Dcard以「香港啲商舖好無人情味」為題發帖，指某日在油麻地逛街時突然肚痛，「Feel到係肚屙嗰隻，好急喺PatPat度湧下湧下」，難忍不適之際便走進一間餐廳，詢問對方可否借用廁所，但對方表示「無幫襯唔可以借」。

她本想忍住去商場廁所，「但真係好急忍唔到」，無奈只好去另一餐廳借廁所，儘管她已經低聲下氣請求「我真係好肚痛，唔該你呀」，但對方仍無動於衷堅拒借用，還以疫情為由推卻，最後「死忍爛忍」才忍到去公廁「解決」。樓主不滿指，她明白做生意應該優先為客人服務，不過質疑當遇到有人不適時，「通融一下幫下人，咁都唔得咩？」。

樓主質疑商店若遇有人不適時，「通融一下幫下人，咁都唔得咩？」。（《下流上車族》劇照）

樓主公審餐廳不外借廁所是無人情味，反惹來網民圍攻，「幫你係人情，唔幫係道理」、「餐廳廁所係屬於私人廁所，唔係公廁」、「個廁所分分鐘係餐廳員工自己洗返，無理由要人哋幫妳清潔」、「其實妳唔係要人情味，妳係要求人哋畀人情妳」；亦有人質疑解決方法很簡單，「妳幫襯返咪得」。

有自稱從事飲食業網民分享，曾遇街外客因肚痛借廁所，10分鐘後去廁所卻看見永世難忘一幕，自此不敢外借廁所，「以前返餐廳，有個着長裙嘅阿姐走入嚟話肚痛借廁所，見佢好似好辛苦咁就畀佢入去，我哋廁所係踎廁嚟，之後入廁所睇，成個廁所都係X，水又無沖，重點係喺垃圾桶見到件沾滿X嘅底褲」。亦有地舖員工大吐苦水，「一直都會借廁所，但唔知點解啲人借廁所可以屙到一地都係又唔清，有啲仲會掉半卷廁紙落去沖，整塞個馬桶」。

（Dcard）