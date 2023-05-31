機場員工廁所尿斗變「瀑布」　遍地濕浸紙巾極核突　機管局咁回應

「沒有更差只有更差？」有網民日前在機場群組匿名投訴，上傳1段聲稱是機場員工廁所的影片，見到流水式便斗變成「真‧瀑布」，尿斗內的水滿瀉後不停湧到地上，鏡頭一轉原來整個廁所地板已濕透，混雜濕掉的紙巾，地面和牆壁都污捽捽黑漆漆相當惡心。影片引起熱議，有人笑言是「香港機場水舞間」，直斥機管局未有好好管理員工設施，又有人指員工廁所環境差非一朝之事，「放上小紅書聽日就有個富豪級廁所」。

機管局發言人回覆《香港01》表示，局方於5月28日上午8時半左右收到報告，指1個停機坪職員洗手間出現渠道淤塞，經維修後洗手間於上年10時已恢復正常。



有網民上傳影片，聲稱為機場員工廁所情況，尿斗的水不停湧出。（fb群組「香港機場實況討論區」影片截圖）

樓主在facebook群組「香港機場實況討論區」匿名上傳影片，描述道「你好香港…機場員工廁所…沒有最差只有更差」。影片所見，流水式便斗變成「真‧瀑布」，水流停不了，滿瀉後不停溢出斗外。廁所地板全濕，遍地是黑漆漆的污糟廁所水，廁格的分隔板、牆身黑黑的像發了霉，地面有煙頭和濕掉的廁紙，而積水甚至有流出廁所外。

慎入！「瀑布」廁所惡劣環境曝光

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片段引起討論，不少網民批評這廁所太惡心，「衰過外面街啲公廁好多倍」、「食緊飯呀，大佬」、「順便洗埋地喎」，又打趣珍容這是「尼瓜拉瓜大瀑布」、「香港機場水舞間」，「有種去咗威尼斯嘅感覺，令你置身於水都，等你痾都痾得心身舒暢」。

有網民認出事發位置，認為設計本身有問題，「無做高位排水，由開始到漏水都證明機管局管理不善」，事件不必匿名投訴，機場員工廁所環境欠佳，「聽日拆再起過」、「貨場個廁所一樣係水」、「同一大樓下，天堂與地獄之別」、「最優質服務，旅客賓至如歸，但是對職員衛生設施仲衰過花園街公厠」、「放上小紅書聽日就有個富豪級廁所」。

亦有留言呼籲看開一點，「公廁係禁㗎啦，仲想點呀」，又提樓主別再拍片，「遲啲廁所都封X埋，到時要去19位油站隔離同啲屎車一齊痾」。

機管局發言人回覆《香港01》表示，局方於5月28日上午約8時半收到報告，一個停機坪職員洗手間出現渠道淤塞，機管局立即派維修部員工到場處理。該洗手間於上午10時恢復正常運作。

（facebook群組「香港機場實況討論區」）