用長者八達通被截？女子入閘遭港鐵職員查票影片瘋傳　真相是...

2元乘車優惠令60歲或以上長者受惠，但政府亦表明會打擊濫用。港鐵最近為打擊違規使用車費優惠行爲，故將罰款上調至1,000元，並加強職員巡查。日前社交網站流傳1段長約5分11秒的短片，顯示有名女子於港鐵入閘後，被職員發現疑似使用不當八達通從而獲取優惠，繼而發生爭執。片段中女子情緒激動，要求職員歸還其八達通等個人財物，怒斥「你無權沒收我嘅個人財物」，而職員不肯更指出她「用咗唔啱嘅卡」。片段上載者稱「疑似用長者八達通比人捉」，有網民質疑女子「身有屎」，「唔係心虛點會嗌到咁」。不過，多名網民隨即踢爆，該片段是舊片，不明何時再被翻出。翻查資料，片段早於2019年12月已上載至YouTube，地點是長沙灣港鐵站，最終該名女子強行沿扶手梯走下作結。



根據最新版本的《香港鐵路附例》，如乘客未有繳付正確車資，或未持有有效車票乘搭重鐵，包括違規使用2元乘車優惠，及其他形式的逃票，港鐵職員將向違例乘客徵收附加費1,000元。港鐵強調，若乘客拒絕繳交附加費或有重覆逃票等情況，會檢控相關人士，或轉交相關政府部門跟進。



屯門有街坊分享長約5分11秒的短片，顯示有女子於港鐵入閘時，被職員發現疑似使用不當八達通從而獲取優惠，繼而發生爭執。經翻查資料，該片段早於2019年已在網上流傳。（影片截圖）

有網民昨日（周五）於「屯門友」Facebook群組發布短片，稱「疑似用長者八達通比人捉」。影片見到1名女子入閘後，被職員疑似發現使用不當八達通拍卡（使用學生八達通獲半價優惠，而長者八達通則可享2元乘車優惠），直指「因為妳違反港鐵附例」，雙方繼而發生爭拗。片段開首，涉事女子先是要求職員歸還被扣起的八達通，更怒斥有男職員曾觸碰其身體，指出「呢個係好嚴重嘅行為」。

該女子與職員爭拗多時，情緒相當激勳，並怒指因為港鐵自身閘口出現故障，才會收取錯誤車費，的確有在旁男職員親證「呢個機係壞嘅」。其後雙方一度「你有你講，我有我講」，女子突然走向在旁圍觀的市民，控訴港鐵職員不合理執法，更多次大咗喊呼「放上連登！」。

其中1名女職員緊隨該女子，且不停強調「佢係用咗唔啱嘅卡！」，另一職員更表示「你嗰張係成人八達通」。女子表明她是學生，曾一度質問「係咪要我攞學生證你先信」，其後更疑拿出學生證以證身份，卻未獲職員放行。片段結尾隨女子強硬地沿扶手梯離開現場，而職員隨緊其後，未知最後女子有否被票控。

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有網民力撐港鐵職員嚴正執法，覺得女子定是「身有屎」，像以為大聲就有道理，「唔係心虛點會嗌到咁」、「點解幾蚊都呃人」、「自己犯咗法做咗壞事，竟然仲惡過執法者」、「用2蚊用得咁爽，上得山多終遇虎」、「拉佢返去，講咁多做乜嘢」。

惟有眼利網民提出2項理據，直指片段是「舊片」。首先現時正值夏季，但片中人幾乎全部穿長袖衫，甚至有從旁經過的乘客竟穿着羽絨，「夏天着咁厚？」、「留意返依家成30幾度」；其次，港鐵職員所穿的制服為舊款，與現時的制服明顯有出入。不過有留言亦指出「段片內容與標題不符，片段提及成人八達通和學生八達通，無講長者喎」。

翻查資料顯示，片段最先在2019年12月被上載至Youtube，上載者交代事發於晚上8時，地點是長沙灣港鐵站內。對於舊片突然被翻出且再流傳，有網民留言斥責樓主無聊，不明為何要發佈舊片混淆視聽，「舊片就唔好擺出嚟啦！」、「有咩目的」。

根據《香港鐵路附例》，如乘客未有繳付正確車資，或未持有有效車票乘搭重鐵，包括違規使用2元乘車優惠，及其他形式的逃票，港鐵職員將向違例乘客徵收附加費。自2023年6月25日起，重鐵網絡的附加費將由現時500元，增加至1,000元。港鐵強調，若乘客拒絕繳交附加費，或有重覆逃票等情況，會向相關人士提出檢控，或轉交相關政府部門跟進。

（綜合）