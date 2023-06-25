港鐵燈箱驚現箍煲廣告：最愛的衰豬　相鄰情緒關注廣告反成焦點

今時今日挽回感情手法真是層出不窮呢！日前網上不同群組都流傳1張攝於港鐵站內照片，相信有人疑為「箍煲」而買下燈箱廣告，以「最愛的衰豬」開首，懇求「求你返嚟我身邊，我真係好掛住你」，「約定你，老地方再次邂逅」。如此情深的愛情表白，原本該惹人憐憫，但旁邊的燈箱卻是關注情緒健康的廣告牌，更有1句「問心，你幾好嗎？」，登時大煞風景。２張廣告惹來網民爆笑留言，有人猜測是否「玩嘢」，「加埋隔籬個廣告，真係好正」，甚至有人認為2者互有關連，「箍煲都要關注情緒，唔好過激」、「分手都要保持理性」。



雖然大部分網民猜測箍煲者是港男，但圖片上的用語並無明顯性別提示，加上字型可愛，故推測亦有可能是港女哀求男友回到自己身邊。不過，有網民「突破盲腸」，指廣告沒有列出時間地點，對方如果誤會了「老地方」，又或者錯過了時機，感情隨時就此玩完，又或者根本真的是商品廣告，「老地方隨時係間舖頭」。



港鐵燈箱驚現「箍煲」廣告，懇求前度重投懷抱，「約定你，老地方再次邂逅」。可惜卻被旁邊關注情緒健康的廣告牌搶去焦點。（FB「沙田之友」圖片）

有網民在Facebook「沙田之友」群組發帖並附上於港鐵站內所拍攝的照片，詢問「老老豆豆，係女嘅會點揀？」，不過就直言「畀着係我應該打死都唔認」。圖片所示，左方相信是有人為「箍煲」而投放的燈箱廣告，寫道「最愛的衰豬」，「求你返嚟我身邊，我真係好掛住你」，「約定你，老地方再次邂逅」，「愛你的湯湯上」。

可惜癡情的廣告放置於關注情緒健康的廣告牌旁，當中還有大字句問道「問心，你幾好嗎？」，彷彿以是出走的人一句反問，暗指回頭無望，箍煲失敗。雖然樓主認定是港男出手箍煲，希望女友回心轉意，但廣告上沒有明顯性別提示，故有人認為亦有可能是女友求饒，望尋回「衰豬」男友。

箍煲廣告懇求前度「求你返嚟我身邊，我真係好掛住你」，「約定你，老地方再次邂逅」。（《遺愛》劇照）

不少網民看到照片都忍不住爆笑，「加埋隔籬嗰個廣告，真係好正」、「無論咩事都好，分手都要保持理性」、「最愛，即係有多過一個…」、「愛你的湯湯？你要搵馬明先得，你估你係靚湯咩」；更笑問是否餐廳新興宣傳手法，「豬、湯、老地方，食肆噱頭廣告？」、「隨時又係譚X三X啲廣告」。

相片亦在其他社交群組流傳，有人好奇問「咁真係追得返？」，有留言認為事過境遷，「返嚟都戴咗綠帽了」、「茶涼了，味道都已經都唔同咗啦」、「個女仔見到即刻上隔籬Shallwetalk.hk尋求協助」、「我係女仔更加唔會返去佢身邊」；有留言突破盲腸指男生並無列出時間地點，前度即使想「蒲頭」亦難，「約人其實係要畀時間㗎，得個地方唔通想叫人等你？」。

（綜合）