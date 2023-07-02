替7歲孩找補習　老師開價1小時$250　家長斥數字難聽：在罵人嗎？

不少家長都會為小朋友找私人補習老師，惟最近網上流傳1張對話截圖，顯示有家長聽到補習老師開價1小時250元後，在意的不是價錢的多少，反而是嫌數字「不好聽」，並指250在內地是用作罵人的詞彙，老師一頭霧水，只能無奈表示自己真的不知情，慨嘆道「你想得太多了」。



最近網上流傳1張對話截圖，顯示有家長在聽到補習老師開價1小時250元後，質問對方是否在罵人，又指250在內地是用作罵人的詞彙。（fb「香港地」圖片）

該張對話截圖日前被分享至facebook專頁「香港地」，顯示1名父親欲為其7歲小孩找私人補習老師，以準備升讀小學後學業，上課地點為九龍奧運，而補習老師表示收價是每小時250元，不料父親聞言即稱「怎麼不整個好聽點的數字？這是在罵人嗎？」。補習老師不明所以，該名父親便再解釋指「250是罵人的你不知道嗎？」，老師只能回答稱自己不清楚，並直言「你想得太多了」。

其間父親嘲諷對方說「真是人才」，又要求他上網查一下「250」，便會知道該詞彙在內地的背後含義。而翻查網上資料，「二百五」為內地一俗語，意指傻頭傻腦、辦事不認真和隨便而出洋相的人。

補習老師看得一頭霧水，只能回答稱自己不清楚，並向家長直言「你想得太多了」。（《野人老師》劇照）

相關對話隨即在網上引來熱議，不少網民看後都不禁失笑，又認為既然該父親如此看重「好意頭」，建議補習老師直接開價520元或888元等吉利的數字，留言稱「520先至有誠意」、「888好意頭」、「咁一小時520囉」、「那麼開他888一個小時，那麼愛說意頭什麼的」、「那就收他520啦，充滿濃濃嘅愛。有網民則奉勸補習老師應避開這類麻煩家長，「這種家長去教也是累」、「『二百五』以前睇小說見過的確係鬧人說話，不過日常生活受到影響就好無謂」。