「幼稚園超難數學題」考起家長：下面隻甲蟲花色代表什麼數字？

現在兒童數學題目越來越多元，有時候連家長都要上網求助找答案，不時引起討論。



一名網友在PTT發文討論，分享一道台灣幼稚園數學題，必須用甲蟲的花紋推算數字。

看似單純的題目，卻把一票大人都考倒，讓他傻眼直呼：「現在幼稚園都這麼難嗎？」

大家又知道答案嗎？點圖看看有關討論及老師親自解釋正確解法：

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一名網友在PTT貼出一道幼稚園數學題目，圖上有兩隻花色不同的甲蟲，背上有灰色及黑色圓點，題目寫道「請觀察甲蟲身上」，第一隻甲蟲是52，學生必須推算出第二隻甲蟲花色代表的數字。

原PO表示這是他朋友小孩在幼稚園的作業，問了很多人還是得不出答案，讓他直呼「現在幼稚園都這麼難嗎」，擔心自己的小孩以後在幼稚園跟不上程度。

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貼文曝光後，許多網民也看得一頭霧水，推文表示「完蛋我比幼稚園不如」、「這是腦筋急轉彎吧」、「起碼要給3個才能找規律，1個是猜謎喔」、「完全看不懂，幼稚園不是學1、2、3的地方嗎」、「我不懂甲蟲跟數字，我覺得這是某種解謎遊戲或是加密文字」。

原PO後續也在留言貼出解答，詢問老師以後，老師回覆「只看黑黑的點，灰色的不看，左上角代表50，右上角代表10，左下角代表5，右下角代表1」，因此第二隻甲蟲的答案是68。

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解法公布後，網民才恍然大悟，原來甲蟲身上的圓點代表珠算盤，「是珠算盤沒錯」、「算盤的原理」、「沒學過算盤，難怪我完全看不懂」、「那就直接畫算盤啊」。

不過也有人質疑老師的說法錯誤，如果是算盤的原理，左下角應為10，右上角應為5才對。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：幼稚園數學題目超難！「甲蟲花色算數」考倒一票大人，正確解法讓鄉民全傻眼】