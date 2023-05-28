碩士流浪漢街邊幫學生補習英文　每小時僅$xx　串字錯遭質疑學歷

擁高學歷卻流落街頭？內地網絡近日瘋傳一名來自河北衡水的流浪大叔，他聲稱擁有碩士學歷，強調不靠乞討，而是靠自己的學識賺取生活費。大叔專長為輔導中學生英文，每小時收費10至25元人民幣不等（約11至28港元），或可用等價蔬菜水果交換，由於「補習價錢」極其實惠，惹來網民熱議。不過有人留意到，大叔在手寫的廣告板上將「bachelor」串錯成「bechalor」、「vegetable」串錯成「vegetation」，讓人不禁懷疑他是否真的擁有高學歷。



內地網絡近日瘋傳一名於河北衡水流浪的大叔聲稱擁碩士學歷，他不靠乞討，而是靠自己的學識賺取生活費，輔導中學生英文。（「橘子新聞」影片截圖）

據內媒《橘子新聞》報道，由於價錢極其實惠，找流浪大叔補習英文的學生從小學到高中都有，學生一般自帶課本，向大叔請教英文問題。大叔則自帶紅毯，教書累了就席地而睡。從影片可見，頭髮凌亂的流浪大叔與多名年輕男女坐在地上，學生拿着課本問問題，大叔一臉認真解答。

大叔身旁放着一塊白板，上面中英夾雜寫着「Advertising（廣告），本人湖北水電工程學院bachelor（學士）畢業，河南科技大學master（碩士）結業，輔導中學English（英文）。初中每小時10元，高中每小時15至25元，or same value vegetable and fruit（或等價蔬菜水果），自帶課本」。

不少網民留言讚賞大叔自力更生，又猜測他是有所經歷才選擇流浪，「字寫得真好，靠自己吃飯，不靠施捨」、「輔導一小時英語才要10元，太良心價了，這位大叔遭遇了什麼變故呀」、「經歷了什麼才會流浪，滿腹經綸的人」、「也許他已經看破紅塵，不再為紅塵中的煩惱而煩惱」、「各大高校還不來搶幹嘛呢」、「這位大叔挺正能量的吧！可以幫到學生又讓自己生活過得充實又有意義」。

不過也有網民留意到大叔串錯了至少2個英文字，如將「bachelor」串錯成「bechalor」、「vegetable」串錯成「vegetation」，讓人不禁懷疑大叔是否真的擁有高學歷，「這樣怎麼敢給你教英語」。

（橘子新聞）