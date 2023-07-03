去廁所做體驗？京商場男廁設檢測小便池　$22附報告標榜快捷準確

去廁所也可以順便驗身？有內地網民發現，北京一商圈的男廁設置了1部健康檢測小便池，標榜只要簡單3步便可現場檢測尿液，而且「快捷準確」，每次收費為20人民幣（約21.6港元），更可獲得列出健康數據的報告。事件引起網民討論，不少人質疑儀器或有衛生問題，而且數據可靠性存疑。涉事檢測儀客服其後表示，儀器與醫院檢測原理一樣，報告可作健康參考，但有醫生提醒，有關儀器的數據最多算是健康提醒，驗尿應於醫院進行。



有內地網民發現，北京有商場的男廁設置了1部健康檢測小便池，標榜只要簡單3步便可即時檢測尿液。（上游新聞圖片）

有內地網民上周五（30日）行經北京豐台區萬豐路一商場時，發現男廁內設置了1部健康檢測小便池，上面寫着只要3步便能進行尿液檢查，「留尿採樣、掃碼支付、查看報告」。

儀器上的屏幕顯示，檢測技術獲得多項專利，檢測內容包括尿鈣、葡萄糖、蛋白質、酮體、抗壞血酸素等項目，並以「快捷準確」作招徠，標明每次收費為20元人民幣（約21.6港元），完成後可獲個人健康報告。該網民於是拍下相片，發文問道：「尿完就出數據，你會為此付費嗎？」

檢測儀公司職員表示，尿液檢測收費按儀器放置地方有所不同，每次大概20元左右。（微博影片截圖）

帖文引來網民討論，有人認為健康檢查應「給專業的來」，「如果想檢測，還是醫院靠譜些」；亦有人擔心儀器設於公廁內，或有衛生問題，「如果沒有經過嚴格消毒清洗，出來的數據真的準確嗎？還要為此付費？」。另有眼利網民指出，儀器上早已列出免責聲明，寫有「本產品不屬於醫療器械，結果不能作為診斷依據使用，僅作為健康管理數據參考使用」的字句。

有內地傳媒以消費者身份致電檢測儀上的客服熱線查詢，職員表示尿液檢測收費按儀器放置地方有所不同，「機器投放的區域不同，收費標準也不同，每次大概20元左右」。職員又指，公司在設計儀器時已考慮衛生問題，「不會犯這種低級錯誤。機器在設計的時候，都把這些規避掉了，沒問題」，不過強調檢測結果只能作為參考，「如果感到身體有什麼不適，最好是直接去醫院做進一步檢查」。

有內地執業醫生指出，相關儀器所提供的數據「最多算是一個健康提醒，相對於醫院的檢測報告來說，還是有一定誤差」，建議民眾如果需要驗尿，應該要去醫院，以免影響結果的可靠性。

翻查資料，早於去年5月，有網民已在天津發現有關小便檢測池，儀器聲稱2分鐘就可提供健康報告。當時客服職員指出，儀器在全國多個高速服務區、景區、商場等人流密集地都有設置，由於並無攝錄鏡頭，不存在私隱問題。職員又指，每100人中大約有2至3人檢測，主要是接受尿液常規檢測。