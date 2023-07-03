車Cam直擊｜巴士讓線唔停再逆線極危險　片主：懷疑架巴士偷返嚟

駕駛時即使不熟悉路線，但至少也要看懂道路標示！近日有車Cam片拍到1輛巴士在柴灣上演「大地任我行」的驚險畫面，巴士車長不但在「讓路」線直駛而出，而且沒有轉頭查看路況，甚至逆線行駛了一大段路，讓大批網民直呼危險，不禁質疑道「我懷疑架巴士係偷返嚟」。



車Cam片拍下1輛巴士在柴灣上演「大地任我行」的驚險畫面，表示巴士車長不但直接駛出「讓路」線，沒有轉頭查看路況，轉彎後更逆線行駛。（YouTube「車CAM特警」影片截圖）

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長約1分鐘的車Cam日前被分享至YouTube，顯示事發於上周六（1日）早上10時許，起初片主於柴灣新業街行駛，其間1輛雙層巴士打算由豐業街轉入新業街，惟路口設有「讓路」線，即車輛必需先停下查看大路的路況，不過，巴士卻直接駛出新業街，甚至一直逆線行駛一大段路至小西灣道的十字路口，在行人安全島前才停下。

片主其後駛離現場，故未知巴士車長最後有否察覺自己逆線行駛，但大批網民紛紛怒斥涉事車長，認為他罔顧駕駛安全，對其後道路使用者構成危險，「偷車賊？」、「轉右行右線，平時揸開左軚先會咁行」、「好彩係假期，嗰度先冇乜車，平日逆線好多大車就……不過全程唔發現自己逆線嗰下神」、「呢個巴士司機相當有可疑！」，也有網民建議片主向執法部門報告事件，「巴士車長危駕，強烈要求警察嚴正執法」、「請將記錄交警方跟進，太危險唔該晒！」、「報得警啦，畀佢繼續做害死幾多人」。