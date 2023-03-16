車cam丨的士亂越雙白線　變逆線行駛險撞對頭車　網民：險過剃頭

逆線行駛極危險，隨時害人兼害己！近日網上流傳一段行車記錄器（車cam）影片，有綠色的士司機駛至青荃路往荃灣方向近嘉里（荃灣）貨倉對開時，突然越過雙白線駛到右邊線，逆線行駛一段路，險撞上對頭紅色的士。

根據香港法例第374章《道路交通條例》，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，可被判罰第4級罰款2.5萬元及監禁3年。



近日網上流傳一段行車記錄器（車cam）影片，有綠色的士司機逆線行駛，險撞上對頭紅色的士。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

即睇車cam影片截圖▼▼▼

有網民於fb群組「的士司機資訊網 Taxi」上載1段20秒影片，直言「險過X頭磨剃刀」。車CAM顯示事發時間為周三（15日）傍晚近6時半，片主一直跟着前方綠的行駛，片初右邊線其實已有輛客貨車對頭駛過，惟綠的司機突然中途打燈，並越過雙白線駛到右邊線，逆線行駛一段路，駛至石壆末段時，對頭正有輛紅的駛近。正當幾乎撞上之際，紅的司機及時扭軚，將車身扭向左邊停下，綠的司機亦驚覺自己逆線，即時停下。

綠的司機危險駕駛行為惹來網民狠批，「勇字掛心頭」、「呢啲死傻X，一定係cut雙白線慣犯，以為自己入錯線，可惜一切硬cut雙白，隔籬線係對頭又唔知，觀察力何其低」、「呢位ching知唔知個死字點寫，呢段對頭車平時好高速落斜，無撞大車執番身彩」、「呢啲係咪可以永久停牌」。

綠的逆線行駛驚險一刻▼▼▼

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有網民揶揄，「新界仔出城」、「佢第一次來荃灣呀」、「呢條路幾多年呀，咁都錯，皇后山咩」、「黐咗總掣定係想自殺？」、「有冇車牌㗎」。

有眼利的網民指出，「條片一開始對面有車經過，又雙白線，仲cut，咁高手」、「對面線，第1秒咪有架van仔經過囉！」，甚至有網民稱「呢個位多年前逆線撞貨櫃車，全車瓜晒」。

根據香港法例第374章《道路交通條例》，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，可被判罰第4級罰款2.5萬元及監禁3年。