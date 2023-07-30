媽寶男友自幼被收養極依賴養母　偏愛繼母子類色情片　網民籲分手

「矛盾只因深愛着，你知嗎？」外國1名18歲女生雖然極愛同齡男友，但指對方有極多問題，由於他自小被收養，所以十分依賴養母，導致男友表現得像小朋友，一遇到小事便哭，而且渴望女友儼如養母一樣佔主導地位，男友甚至喜歡觀看繼母和繼子題材的色情影片，即使她明言感到不舒服，但男友拒絕求醫。女生坦言真的不想分手，在網上急問應如何處理？有網民指出樓主的男友將戀母情結和對色情影片成癮問題結合起來，而且拒絕尋求心理輔導，明顯無意解決問題，故建議樓主及早斬纜分手，以免浪費大好青春。



樓主自言極愛男友，但對於他的媽寶行為感到困擾。（《媽寶兄弟》劇照）

18歲的樓主在「Reddit討論區」表示，與同齡男友拍拖一年多，雙方共享手機密碼，有一天因她的手機無電，所以使用男友的手機，發現15至20個瀏覽器標籤，內容竟是關於以繼母和繼子為主題的色情影片。

樓主解釋，男友是被收養，其養母為人霸道，而且非常保護他，待他如10歲小朋友般看顧，導致男友非常依賴養母，而且明顯有戀母情結問題，更曾說喜歡樓主照顧他、對他嘮叨等，甚至喜歡樓主在性行為和一般生活中佔主導地位。

男友並非首次被發現觀看繼母和繼子為題材的色情影片，樓主之前都有和男友商議過，表示對此感到不舒服，如今再次發現男友屢勸不改，唯有直接攤牌。

樓主稱每次攤牌或雙方遇到小事情時，男友都會哭泣，甚至用不正常聲線去說話，今次也不例外，否認喜歡那種類型的色情片，還聲稱很怕失去樓主，而且像小朋友撒嬌般緊緊抓着樓主。

媽寶男友喜歡觀看繼母子主題色情影片，令樓主極困擾，她雖不想分手，但不知道可以做什麼來解決問題。（Getty Images）

樓主自己真的很愛男友，但因戀母情結問題而發生多次口角，她曾經建議男友接受治療，但他總是堅決拒絕。樓主真的不想分手，但不知道可以做什麼去解決男友的戀母情意結問題。

帖文引來網民熱議，有不少人直言自己看過以繼母和繼子為主題的色情影片，認為只是滿足幻想，叫樓主毋須擔心，但有網民「突破盲腸」，認為重點並非樓主男友觀看繼母子題材色情影片，反而是其戀母情結和對色情影片成癮問題結合起來，就變成一個大問題，而且他拒絕求醫，故建議樓主及早分手。

（Reddit討論區）