偷嘢？大媽荃灣買藥　趁店員行開拎貨放入袋　藥房公開影片籲交回

不問自取，是為賊也！荃灣1間藥房近日公開店內閉路電視片段，指1名大媽於周日（2日）上午到店購買敏感藥，其間趁店員行開取貨時，把櫃面貨品放進其隨身背囊內。藥房於影片帖文形容大媽「可能誤會取多了東西」，呼籲對方盡快交還。不少街坊看過影片就指，大媽的行為舉止難免令人懷疑她是有意偷竊，建議藥房報警處理。



荃灣1間藥房近日公開店內閉路電視片段，指1名大媽於周日（2日）上午到店購買敏感藥，其間趁店員行開取貨時，竟將櫃面貨品放進其隨身背囊內。（fb「荃灣人」影片截圖）

相關影片由藥房負責人上載至facebook群組「荃灣人」，表示事發本周日（2日）上午約10時，1名身穿黑白間條上衣的女士到了位於荃灣德華街的藥房，稱想購買敏感藥，但過程中「可能誤會取多了東西」。

影片可見，大媽向店員講述希望購買的藥物後，店員便進店內取貨，示意她在櫃面等候。大媽等待期間，收起疑似付款後的發票，隨即向身後左方貨架方向張望，其後將隨身背囊脫下打開，拿起櫃面1袋由膠袋包裝好的貨品，觀察一輪確認後放進袋內並拉上拉鏈。這時店員拿着敏感藥返回，大媽再與店員交談。

藥房負責人於帖文呼籲，大媽如發覺多取了貨物應盡返交回，表明對方付款時已留下八達通資料，不希望藉有關資料追究事件，「如發覺（多取東西）麻煩交回本藥房，感激萬分，因交易時也有八達通紀錄，那希望不用八達通資料來找妳了」。

藥房負責人於帖文呼籲，大媽如發覺多取了貨物應盡返交回，表明對方付款時已留下八達通資料，不希望藉有關資料追究事件。（fb「荃灣人」影片截圖）

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不少街坊看過閉路電視片段，指大媽的舉動惹人懷疑，不似是意外取走貨物，反而令人覺得是存心偷竊，「佢唔似誤會取多了，佢先睇後面有沒有人，再慢慢開環保袋，之後拿取物品扮贈品放入袋」、「多餘扮乜好人，只會令佢覺得拎返去就冇事」。

亦有人建議藥房直接報警，否則只會縱容更多同類事件，「直接報警，否則一定會再次光顧，反正你都會再原諒多次」、「搵人搵得咁客氣？」、「咁有氣量，佩服」、「報警啦！似係慣犯，唔理係咪誤會，順手牽羊就係犯法」。